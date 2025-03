José William conseguiu também realização de um trabalho mais minucioso na Rua Euclides da Cunha - Foto Divulgação

José William conseguiu também realização de um trabalho mais minucioso na Rua Euclides da Cunha Foto Divulgação

Publicado 25/03/2025 17:26

São Fidelis - "Sabemos que são muitas ruas que precisam de cuidados; estamos trabalhando intensamente para atender a todos". A declaração é do prefeito de São Fidelis, José William, que conseguiu firmar parceria com o governo do estado para obras de infraestrutura, de acordo com as prioridades.

No final da semana, José William esteve na sede do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), no Rio de Janeiro, tratando das demandas. Uma delas é a realização de um trabalho mais minucioso na Rua Euclides da Cunha, onde há diversos buracos que têm causado problemas, há algum tempo, principalmente a motoristas.

Ficou acertado que a via será asfaltada: “Serão retirados os paralelos para só depois ser aplicada a massa asfáltica, o que deve proporcionar mais durabilidade ao serviço”, explica o prefeito explicando: "Tapar os buracos ameniza o problema mas se a gente não prepara primeiro o solo para depois aplicar a massa asfáltica, o trânsito pesado logo danifica a pista”.

Segundo William, outras ruas do município que também precisam da manutenção, receberão a operação tapa buracos já a partir desta quarta-feira (26): “Solicitamos o trabalho completo e fomos muito bem recebidos. Agradeço ao presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), Rodrigo Bacellar, que é um grande parceiro nessa conquista, ao governador Cláudio Castro e ao presidente do DER, Pedro Ramos, por receber nossa demanda com tanta atenção".