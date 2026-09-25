Evento fará uma mistura de literatura, música, teatro, artesanato e atividades infantis em praça pública. - Foto Assessoria/Divulgação

Evento fará uma mistura de literatura, música, teatro, artesanato e atividades infantis em praça pública. Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 25/09/2026 19:32 | Atualizado 25/09/2026 19:44



O município foi o segundo a acolher o projeto ainda em sua primeira temporada, em 2021. A realização é da Motivos Produções cuja produtora, Cristina Bastos, destaca que um dos pilares desta edição é a valorização dos artistas e instituições do próprio município. Ela diz que o retorno a São Fidélis meia década depois carrega um simbolismo histórico para o festival. Com literatura, música, teatro, artesanato e atividades infantis, uma vasta programação cultural, totalmente gratuita, ocupa a Praça Guilherme Tito de Azevedo, em São Fidélis, de terça-feira (29) a quinta (1º). O Festival Literário Energia para Ler conta com o apoio do governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O município foi o segundo a acolher o projeto ainda em sua primeira temporada, em 2021. A realização é da Motivos Produções cuja produtora, Cristina Bastos, destaca que um dos pilares desta edição é a valorização dos artistas e instituições do próprio município. Ela diz que o retorno a São Fidélis meia década depois carrega um simbolismo histórico para o festival.

“A iniciativa tem o objetivo renovado de democratizar o acesso à cultura e estimular o hábito da leitura no interior do estado”, pontua explicando que nesta sexta edição, a temática oficial é "O que vale nessa vida é ser feliz!", uma celebração aos encontros proporcionados pelas manifestações artísticas.

"Voltar a São Fidélis depois de cinco anos é muito especial para toda a equipe", afirma Cristina, realçando: "A cidade faz parte da história do Energia para Ler e retornar agora, com uma programação ainda maior, valorizando os talentos locais e proporcionando novos encontros com o público, é motivo de muita alegria".

A programação abrirá espaço para os estudantes das escolas municipais Elvídio Costa, Barão de Macaúbas, CIEP 420 e Albertino Nascimento. A própria comunidade escolar subirá ao palco com apresentações especiais, com destaque para a Banda Marcial e a Orquestra de Instrumentos Mecânicos Recicláveis da E.M. Albertino Nascimento.

Atrações integradas

Cristina Bastos resume que a grade de atrações locais conta ainda com performances do Estúdio de Dança Alexandra Genázio, do Grupo Teatral Máscaras e do grupo Brasil Bambas Capoeira. Em paralelo, a Academia Fidelense de Letras aproveitará para celebrar o seu aniversário, realizando homenagens aos patronos Ronaldo Barcelos e Adriana de Oliveira.

Curadores do festival, os artistas e escritores Flávio Valadares e Rodrigo Lobo conduzirão intervenções que mesclam música, contação de histórias, declamação de poesias e forte interação com o público infantojuvenil, além de realizar sessões de autógrafos do livro "O Rebuliço do Bicho Esquisito".

"O Energia para Ler tem uma importância muito grande porque democratiza o acesso à cultura e à literatura, principalmente para as cidades do interior, onde muitas vezes o público tem menos oportunidades de contato com esse tipo de programação", defende Valadares e Lobo ratifica.

Na avaliação do artista, o ponto alto da programação infantil e familiar será o espetáculo "Bia Canta e Conta", comandado pela renomada artista Bia Bedran, que se apresenta no dia primeiro, às 14h. Além dos palcos, a praça abrigará uma Exposição Literária, Feira de Artesanato, espaços instagramáveis e uma biblioteca com venda de livros a preço de custo.