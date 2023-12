Evento aconteceu nessa terça-feira, no Colégio Estadual São Francisco de Paula - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 13/12/2023 14:12

São Francisco de Itabapoana – Trabalhos desenvolvidos pelo Setor de Inclusão da Secretaria de Educação e Cultura (Smec) de São Francisco de Itabapoana (RJ) foram apresentados, nessa terça-feira (12), na 1ª Feira Inclusiva, realizada pelo governo municipal. O evento aconteceu no Colégio Estadual São Francisco de Paula.

Os trabalhos, desenvolvidos em 2023, abrangem todos os componentes curriculares e são elaborados conforme a necessidade de cada aluno. Segundo a subsecretária, Marcely Barreto, os materiais e as realizações apresentadas no evento integram a assistência direcionada aos alunos da rede municipal de ensino com necessidades educacionais específicas.

“Fiz questão de visitar todos os estandes da feira e parabenizar todos os servidores pelo empenho e criatividade na confecção dos materiais”, destaca o vice-prefeito, Raliston Souza, que participou da feira acompanhado do secretário de Educação, Robson Santana, e da subsecretária.

Em nome da prefeita Francimara Barbosa Lemos, Raliston agradeceu a todos pela dedicação em buscar o desenvolvimento da educação municipal. O vice-prefeito lembra que, entre as iniciativas, este ano o governo iniciou a Equo Escola Centro de Equoterapia, em parceria com o Haras Galopante: “Atualmente, 30 crianças são atendidas pelo projeto, que também envolve horta sensorial e música”.

Robson Santana explica que a feira foi idealizada para mostrar tudo o que foi produzido por cerca de 200 mediadores para auxiliar no processo de aprendizagem: “Além desses inúmeros materiais, contamos com oito salas de recursos, que atendem no contra turno e contam com psicopedagogos”.

De acordo ainda com o secretário, os espaços funcionam durante manhã e tarde, e na Escola Municipal Modelo Herval Luiz dos Santos Batista durante a noite: “Na escola da área central, também inauguramos neste ano a Sala Bilíngue”, pontua.