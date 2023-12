A coordenadora do Procon, Gilda Quintanilha, explica as providências adotadas - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 28/12/2023 17:31

São Francisco de Itabapoana – O fornecimento de energia elétrica no Norte/Noroeste tem apresentado interrupções constantes em diversos municípios, gerando manifestações de moradores contra a concessionária Enel. São Francisco do Itabapoana é mais um dos prejudicados e decidiu recorrer à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Nesta quinta-feira (28), o governo municipal, por meio do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SFI) acionou a Aneel, apontando constante instabilidade no sistema e requerendo providência urgente da Enel: “O município inteiro registra há semanas, instabilidade e vários episódios de falta completa de energia elétrica”, reclama a coordenadora do Procon-SFI, Gilda Quintanilha.

A coordenadora destaca como exemplo, que terça-feira (26) a área central ficou sem luz por cerca de duas horas, provocando o fechamento antecipado de estabelecimentos comerciais: “Além disso, já recebemos diversas queixas de consumidores que tiveram eletrodomésticos queimados após oscilações e picos freqüentes”.

Os consumidores estão sendo orientados a relatar prejuízos e registrem reclamações sobre a Enel através dos telefones 167 e 0800 7270167, canais de comunicação da concessionária: “O objetivo é fortalecer junto à autarquia federal (Aneel), o protocolo registrado pelo Procon-SFI”, justifica Gilda Quintanilha.

“O contato com a agência reguladora foi realizado após a Enel responder ofício do Procon-SFI sem nenhuma menção a soluções imediatas, o que é preocupante dado o início da alta temporada, em que o número de visitantes no município é grande, aumentando a demanda”, pontua a coordenadora.

Também, o Procon levou o problema ao 3° Núcleo Regional de Tutela Coletiva, da Defensoria Pública, e ao Ministério Público. “Em caso de dúvidas ou para realizar uma denúncia ou reclamação, o consumidor pode comparecer à sede do Procon, no Terminal Rodoviário Manoel Carlos da Silva, na área central, em frente à sede da Prefeitura de SFI; ou entrar em contato através do telefone (22) 997978909; o atendimento é de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 8h às 17h”, indica Gilda Quintanilha.

A irregularidade no sistema de energia elétrica em municípios abrangidos pela Enel tem marcado o mês de dezembro. Em Cardoso Moreira, Campos dos Goytacazes e São Fidelis manifestações públicas realizadas por moradores têm acontecido com freqüência.