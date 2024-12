Yara Cinthia e Francimara se abraçaram, após a prefeita eleita (de costas) receber o diploma - Foto Divulgação

Publicado 18/12/2024 21:22 | Atualizado 18/12/2024 21:55

São Francisco de Itabapoana – Ao ser diplomada, na tarde dessa terça-feira (17), para assumir o governo de São Francisco de Itabapoana (RJ), a partir de primeiro de janeiro (para 2025/2028), a prefeita eleita Yara Cinthia (SD), revelou que, ao segurar o diploma, estava sentindo o peso da responsabilidade e a força da confiança que cada eleitor depositou votando nela.

“Hoje, fui diplomada prefeita de São Francisco, mas este diploma representa o sonho e a esperança de todos nós, que acreditamos no futuro do nosso município”, declarou Yara revelando que, com o coração transbordando de gratidão e fé, estava reafirmando seu compromisso de trabalhar incansavelmente por cada cidadão: “Vamos juntos”, enfatizou.

O vice-prefeito eleito, Renato Roxinho (Republicanos), e os 13 vereadores (novos e reeleitos) também foram diplomados. O juiz titular da 130ª Zona Eleitoral do município, Paulo Maurício Simão Filho, presidiu a cerimônia; prestigiada pela atual prefeita, Francimara Barbosa Lemos (SD); promotor eleitoral Sérgio Ricardo Fernandes Fonseca; chefe do Cartório Eleitoral, Jorge Louback, entre outras autoridades.

Ao se manifestar, o juiz Paulo Maurício disse que a cerimônia da diplomação traduz a festa da democracia: “A diplomação é o ato solene que vai conferir e atestar a validade de cada um dos mandatos eletivos que foram outorgados pela população aos senhores que serão diplomados”. Antecipando a despedida, Francimara fez um balanço positivo dos seus quase oito anos à frente da prefeitura.

A prefeita afirmou que teve um desafio muito grande e relatou: “Mas tenho certeza de que correspondi à expectativa do povo. Prova disso é a minha eleição, seguida da reeleição e finalizando elegendo a minha sucessora. A maioria da população aprovou o trabalho realizado pelo meu governo e agora, a partir de janeiro, a prefeita eleita Yara Cinthia vai dar continuidade; mas, também implantando o seu plano de governo, incluindo novas ações”.