Definição sobre a ferrovia aconteceu nessa terça-feira, durante reunião no Ministério dos Transportes Foto Divulgação

Publicado 13/11/2024 18:29 | Atualizado 13/11/2024 19:01

São Francisco de Itabapoana - A implementação da Estrada de Ferro 118 (EF-118), que liga o norte do estado do Rio de Janeiro à malha ferroviária nacional, proporcionando mais investimentos para a região, está prestes a sais do papel. O projeto tem um investimento inicial de R$ 2,5 bilhões, com potencial de gerar 68 mil empregos.

Também, a expectativa é arrecadar mais de R$ 457 milhões em impostos, além de injetar R$ 1 bilhão em salários. O passo importante foi dado nessa terça-feira (12), durante reunião no Ministério dos Transportes, em Brasília, articulada pelo Consórcio de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf).

O encontro foi com o ministro em exercício, George Santoro, e o deputado federal Júlio Lopes. Além da presidente do Cidennf, Fátima Pacheco (prefeita de Quissamã), e do secretário executivo do consórcio, Vinicius Viana, participaram os prefeitos Léo Pelanca (Italva); Francimara Barbosa Lemos (São Francisco de Itabapoana) e representantes de outros municípios do norte/noroeste.

Ficou garantido que, além da ferrovia, o governo federal também vai consolidar a duplicação de todo trecho da BR 101 e que haverá investimentos na BR 356, duas rodovias importantes para os municípios do Cidennf. "Fomos dialogar sobre a ferrovia 118, que será implementada, e tivemos outras excelentes notícias para o norte e noroeste fluminense; o governo federal vai investir em melhorias nas BRs 101 e 356, que cruzam a nossa região", ressalta Fátima,

NOME DEFINIDO - A prefeita destaca que os investimentos garantem um impacto positivo fundamental em nossa economia e desenvolvimento: “Criam oportunidades e empregos para os moradores dos municípios. Gostaria de agradecer o deputado Júlio Lopes e ao ministro George Santoro pela reunião muito positiva", realça adiantando que a nova ferrovia 118 será chamada de ‘Anel Ferroviário Sudeste’.

O nome foi anunciado, em conjunto, pelo ministro e o deputado: "Conheço bem a importância logística do Estado do Rio para todo o país e recuperar a capacidade operacional da ferrovia, que já existiu em um passado distante, vai reconectar a região a outros modais ferroviários do Brasil. Isso torna o mercado mais competitivo com o comércio exterior, reduzindo os custos", pontua Santoro.

Em outubro, uma carta definida na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), foi enviada à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), defendendo a implementação da ferrovia EF-118. Fátima Pacheco e a prefeita de São João da Barra, Carla Caputi, representaram o Cidennf.