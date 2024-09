Yara Cinthia aponta turismo como uma das alternativas de distribuição de renda e de geração de empregos - Foto Divulgação

Publicado 20/09/2024 19:55

São Francisco de Itabapoana - “Nas ruas percebemos que a população tem certeza de que o Governo Francimara está dando certo e como diz o ditado popular, em time que está ganhando não se mexe”. A constatação da vereadora Yara Cinthia Rocha Nogueira (Solidariedade) resume a confiança que ela deposita no reflexo da administração da prefeita Francimara Barbosa Lemos na sua candidatura à prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ).

A professora Yara Cinthia (assim popularmente conhecida) é candidata pela coligação “São Francisco continua pra frente”, da qual fazem parte, ainda, PP, PDT, PSDB, Cidadania, além do Republicanos, partido do seu vice, o também vereador José Renato dos Santos Barreto (Renato Roxinho). “É uma grande vantagem ter o apoio de um governo que já foi aprovado pelo povo de São Francisco de Itabapoana”, ressalta.

A confiança da candidata no potencial administrativo atual é tanta, que o seu plano de governo reflete a sequência: “As minhas propostas estão focadas na continuidade do atual governo, melhorando a saúde, agricultura, educação, social e demais áreas, sempre investindo para proporcionar o desenvolvimento da nossa cidade e o bem-estar da população”, reforça.

Criar novas creches com atendimento em período integral, ampliando a oferta de vagas, é uma das prioridades para a educação, além de reformar e ampliar as escolas municipais ainda não contempladas. Para a saúde a candidata pensa, entre outras iniciativas, implantar a Maternidade Municipal.

Yara Cinthia acredita que neste momento nenhuma cidade do norte fluminense teria fôlego administrativo sem os recursos provenientes do petróleo; porém, diz que buscará alternativas para amenizar a dependência. Nesta entrevista a candidata resume suas intenções e as realizações de quem ela segue: “Foram muitos investimentos realizados nestes quase oito anos de gestão em todas as áreas”.

O DIA – Até que ponto é vantajoso ter apoio do governo municipal? As propostas da senhora estão focadas no que a atual prefeita havia planejado?

YARA CINTHIA - É uma grande vantagem ter o apoio de um Governo que já foi aprovado pelo povo de São Francisco de Itabapoana, em 2020, quando a prefeita Francimara venceu as eleições novamente. Desvantagem, na minha avaliação, quem tem é o ex-prefeito Pedrinho Cherene, que concorre pendurado numa liminar, decisão provisória que pode cair a qualquer momento, e após sofrer duas derrotas consecutivas nas urnas para o nosso grupo político. As minhas propostas estão focadas na continuidade do atual governo, melhorando a saúde, agricultura, educação, social e demais áreas, sempre investindo para proporcionar o desenvolvimento da nossa cidade e o bem-estar da população.

A Constituição Federal estabelece educação como direito de todos e dever do estado e da família. A senhora tem como fazer o município cumprir essa meta?

“Em 2017, quando eu era secretária de Educação, no primeiro ano do Governo Francimara, São Francisco estava na incômoda última posição do Ideb entre todos os 92 municípios do estado. Conseguimos avançar 61 posições ao longo dos anos seguintes. No meu governo, vamos criar novas creches com atendimento em período integral, ampliando a oferta de vagas, reformar e ampliar as escolas municipais ainda não contempladas, ampliar o projeto Pré-IFF para o 9º ano dos anos finais do ensino fundamental, manter o compromisso com a qualidade da merenda escolar, ampliar a oferta do transporte escolar, oferecer cursos técnicos buscando parcerias com a Faetec e o IFF para a criação de uma Escola Agrícola, ampliar a EJA (Educação de Jovens e Adultos) diurna, criar projetos de leitura para avançarmos na alfabetização dos alunos na idade correta, oferecer atendimento médico pediátrico nas creches e nas escolas, entre outras ações”.

Também, são direitos sociais, saúde e moradia. Estão incluídos entre as suas prioridades?

“O município tem uma saúde bem melhor do que a encontrada pela prefeita Francimara. A gestão passada deixou a rampa do Hospital Municipal interditada porque o teto ameaçava cair, o Centro Cirúrgico estava fechado, pessoas chegaram a morrer por não ter soro para combater picada de escorpião e as ambulâncias sucateadas e com as portas amarradas com corda. Todas essas questões foram solucionadas no Governo Francimara. Nós vamos implantar a Maternidade Municipal, criar o Centro de Referência de Saúde da Mulher, ampliar os atendimentos e a oferta do Centro de Especialidades Médicas, elaborar um programa de saúde para o idoso e portadores de necessidades especiais, criar linha de saúde rural e para pescadores, ampliar a oferta de procedimento cirúrgico no Hospital Municipal e ampliar o fornecimento de medicamentos gratuitos do sistema de saúde. Em relação à moradia, vamos elaborar um plano de habitação popular para famílias de baixa renda”.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, São Francisco tem o maior número de pessoas vivendo em extrema pobreza no estado. Há alguma saída imediata?

“Isso é um problema mundial e não existe saída imediata. O Brasil, por exemplo, tem a segunda pior posição entre os países membros do G20 de população vivendo abaixo da linha da pobreza, segundo o IBGE. Mas vamos fazer a nossa parte, realizando projetos de empregabilidade em parcerias com outros órgãos municipais, agências de empregos e organizações sociais para os assistidos pela área social. Também iremos ampliar o programa renda mínima, manter o programa de oferta de benefícios eventuais, como kit bebê e cesta básica, entre outros; ampliar nas localidades os Cras, que são unidades públicas que prestam atendimento à população oferecendo os serviços de assistência social, além de criar uma unidade móvel do Cras para direcionada aos moradores da zona rural do município”.

Embora segurança pública seja atribuição do Governo do Estado, o município tem autonomia para buscar alternativas agregadoras. Em São Francisco o quadro de violência é considerado preocupante; como contribuir para reduzir o índice?

“O Governo Francimara já vem contribuindo a partir da criação da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil; implantação da Ronda Maria da Penha, que tem servido de modelo para cidades da região; além do projeto piloto Patrulha Rural, em parceria com a Polícia Militar, que virou um programa do Governo do Estado. Nós vamos continuar investindo por entendermos que segurança pública é fundamental para avançarmos em nossa cidade, implementando a instalação de câmeras de monitoramento para efetivar a segurança na cidade e no interior. Fortalecer a integração entre a Guarda Civil Municipal (GCM) e as polícias Civil e Militar, construir a sede própria da Secretaria Municipal de Segurança Pública, implantar o Canil da GCM, aquisição de novas viaturas para a Guarda e a nossa empresa de trânsito (EMTRANSFI)”.

O que pode ser feito para evitar a “dependência fatal” do município aos royalties do petróleo?

“Todos os municípios da região têm dependência dos royalties do petróleo. Podemos minimizar essa situação reestruturando a Secretaria de Fazenda com uso intenso de tecnologia de informação e inovação para ampliar a eficiência na geração, captação e gestão de receitas, aumentando a arrecadação, sem elevar tributos, tornando mais ágil o contato com o contribuinte municipal, implantando o Alvará e o ITBI online, entre outras medidas”.

Sem essa injeção no orçamento São Francisco teria fôlego administrativo?

“Neste momento acredito que nenhuma cidade do Norte Fluminense teria”.

São Francisco tem apresentado índices desfavoráveis em relação à empregabilidade. Qual é a saída para inverter a pirâmide?

“Nos últimos anos SFI tem sido destaque na geração de empregos com carteira assinada no Norte Fluminense (NF), segundo dados do Caged, principalmente no setor Agropecuário, de Serviços e no Comércio. Em plena pandemia de Covid-19 fomos destaque na Imprensa como o segundo município do Norte Fluminense que mais gerou empregos com carteira assinada. O Governo Francimara implantou a Sala do Trabalhador e Empreendedor prestando 2400 atendimentos ao MEI, encaminhou 4700 pessoas a entrevistas de emprego, disponibilizou 790 vagas de emprego, além de 1760 vagas de capacitações ao MEI e aperfeiçoamento profissional de jovens e adultos beneficiando 8860 pessoas. E nós vamos continuar investindo criando oferta de empregos através do Balcão de Empregos Municipal, Incubadoras de Cooperativas Municipais, promovendo programas e incentivos para inclusão de jovens no mercado de trabalho, prosseguindo com os cursos de capacitação, incentivando o emprego e, principalmente, a abertura do próprio negócio, implantar um Parque Industrial, dando incentivo às empresas para se instalarem na nossa cidade e com isso gerar emprego e renda, criar Feiras Comerciais para prestigiar o comércio local, em datas especiais e locais diversos, gerando mais postos de trabalho”.

O potencial turístico de São Francisco tem musculatura para aquecer a economia e gerar emprego. Como a candidata pretende fazer isso?

“O Turismo é a chamada “indústria sem chaminé” e pode ser uma das alternativas de distribuição de renda e de geração de empregos. Pretendemos implantar a Gestão de Turismo definindo marketing e ações de divulgação e atração de turistas, com consolidação de inventário, definição de calendário permanente de festas, eventos, feiras, festivais, atrações e pontos turísticos. Valorização do turismo em suas diferentes vertentes, como o ecológico, rural, arquitetônico, de negócios, religioso, cultural e histórico, com portal digital para levar ao Brasil e ao mundo portfólio do potencial do município na área. Vamos promover o Festival Gastronômico, Festival do Caranguejo, Festival de Frutos do Mar visando incentivar a geração de emprego e renda. Inserir o município no mapa turístico do Estado, continuar investindo no Turismo Religioso, Agroturismo, Turismo Ecológico e Turismo Rural e apoiando as festas tradicionais e religiosas, ampliando a divulgação para atrair turistas e gerar renda, além de criar o Projeto Turismo o Ano Todo para movimentando as praias nos finais de semana e feriados, além do verão”.

O município já demonstrou bons frutos na área agrícola. Qual é o mapa de produção? O que pode ser feito para incentivar aos produtores?

“São Francisco é a Capital do Agronegócio Fluminense. Em 2020, alcançamos o primeiro lugar como o município que mais produz alimentos no Estado do Rio de Janeiro com mais de R$ 305 milhões de faturamento bruto de produção agrícola, segundo dados da Emater-Rio, com destaque para o cultivo de abacaxi, cana-de-açúcar e mandioca. No Governo Francimara, grande parte dos alimentos da merenda escolar dos alunos da rede, principalmente frutas, legumes, verduras e hortaliças, é adquirida de produtores do município incentivando a Agricultura Familiar e nós vamos ampliar. Mas podemos avançar ainda mais. Pretendemos incentivar a agricultura familiar, fomentar, através de parcerias, o crédito para a agricultura e pecuária leiteira, retomar a cultura do maracujá e incentivar a agricultura de orgânicos, ampliar os Tanques Comunitários de Leite nas localidades, incentivar outras culturas, como criação de cabras, porcos, galinhas, produção de ovos, tanques de peixes, entre outras, criar o programa de melhoramento genético do rebanho leiteiro do município, aquisição de mais tratores e equipamentos de uso agrícolas para compor aos já em operação nas comunidades rurais, onde trabalharão em forma de rodízio, atendendo pequenos produtores com custo reduzido, aquisição de um caminhão para oferecer ao pequeno produtor o transporte da produção para os CEASAS, ampliação da Patrulha Mecanizada com o objetivo de proporcionar a manutenção constante das estradas e aceiros para o escoamento da produção, criação da Feira da Roça Itinerante”.

Por meio do Parque Eólico de Gargaú, São Francisco tem condição de abastecer uma cidade com 80 mil habitantes; ou seja, o dobro da população são franciscana. Então, o que falta para o setor deslanchar?

“São Francisco é o segundo município no Brasil com maior potencial de produção de energia eólica devido às condições favoráveis da constância, velocidade e direção do vento. A ideia da nossa gestão é incentivar iniciativa privada a investir em novas usinas eólicas no município produzindo energia alternativa, limpa e relevante no Brasil e que tem um grande potencial de crescimento”.

O que representa para a senhora dar continuidade às realizações da antecessora? Seria um desafio?

“É muito fácil dar continuidade ao trabalho da prefeita Francimara e ao mesmo tempo um grande desafio. Foram muitos investimentos realizados nestes quase oito anos de gestão em todas as áreas, principalmente na saúde, educação, agricultura e no social. Todas as obras abandonadas pela gestão anterior foram retomadas e concluídas, com exceção da orla da praia de Santa Clara, que está em fase final, faltando apenas a Concha Acústica para eventos. Tivemos muitos avanços como a reforma e ampliação do novo Hospital Municipal Manoel Carola, que vai ganhar UTI com sete leitos, um deles destinado a manutenção de pacientes em sistema de isolamento, novo setor de internação com 13 leitos de Clínica Médica, ambulatório de especialidades médicas com nove consultórios, construção de modernas escolas com elevador e salas com ar condicionado, além de reformas e ampliações de outras unidades de ensino. Mas o trabalho precisa prosseguir e vamos realizar o que não deu tempo de fazer neste período, ampliar programas e projetos, além de criar alguns novos. Nas ruas percebemos que a população tem certeza de que o Governo Francimara está dando certo e como diz o ditado popular, em time que está ganhando não se mexe!”.