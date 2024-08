Roxinho, professora Yara e Francimara foram ovacionados pelos participantes do evento - Foto Divulgação

Publicado 18/08/2024 00:33 | Atualizado 18/08/2024 00:44

São Francisco de Itabapoana – O lançamento da campanha da chapa Yara Cinthia (SD)/Renato Roxinho (Republicanos) à sucessão municipal, em São Francisco de Itabapoana, neste sábado (17), demonstrou a força política do grupo liderado pela prefeita Francimara Barbosa Lemos. Milhares de pessoas participaram do evento.

Aconteceu ainda, na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, 107, loja 1, no centro da cidade, inauguração do comitê da coligação “São Francisco continua pra frente”, composta também pelo PDT, PP, PSDB e Cidadania. “Precisamos cada vez mais oferecer o melhor para a nossa população e Yara e Roxinho têm essa missão”, discursou Ftancimara.

A prefeita ressaltou que, em quase oito anos de governo, houve muitos avanços no município. Ela citou a implantação do Núcleo de Prevenção e Apoio ao Paciente com Câncer e Familiares que (adiantou) ainda este mês vai ganhar uma sede própria com ampliação de atendimento.

Outras realizações apontadas por Francimara são a nova sede do Centro do Idoso, que em breve será inaugurada; Centro de Terapias Especializadas; o novo Hospital Municipal Manoel Carola equipado com Tomógrafo, Aparelho de Raio-X Digital, Mamógrafo e Centro Cirúrgico.

VOTO VÁLIDO - A prefeita relacionou ainda 17 ambulâncias padrão UTI; escolas reformadas e ampliadas; investimentos na agricultura, social e em todas as áreas: “Não podemos retroceder jamais. O voto na Yara e Roxinho, candidatos ficha limpa, é o voto válido, não é o voto da insegurança pendurado numa liminar que pode cair a qualquer momento! Peço também para dar um voto de confiança nos candidatos a vereador do nosso grupo!”, ressaltou Francimara.

Yara reforçou: “Precisamos dar continuidade à administração da prefeita Francimara, um governo que está dando certo. O povo está do nosso lado: a dona de casa, os trabalhadores, os agricultores, comerciantes, jovens que vão votar pela primeira vez, os idosos, servidores, enfim, todos unidos para que o município siga no caminho do crescimento e do desenvolvimento para o bem-estar da população”.

Roxinho falou da responsabilidade do grupo político da prefeita Francimara com SFI: “Não podemos deixar que aqueles que abandonaram o nosso município voltem ao poder”. O ex-prefeito e suplente de deputado estadual Frederico Barbosa Lemos, marido da prefeita, também se manifestou: “Começamos hoje uma grande batalha para que São Francisco continue no caminho do progresso e da paz. Nossa cidade vai continuar sorrindo com Yara e Roxinho”.