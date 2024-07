No ano passado, o festival recebeu público considerado recorde durante os três dias - Foto Divulgação (arquivo Ascom)

Publicado 19/07/2024 21:12

São Francisco de Itabapoana - Organizado há 36 anos pela Associação dos Moradores de Travessão de Barra (Amoratra), com apoio do governo de São Francisco de Itabapoana está confirmado para os próximos dias 26, 27 e 28. A programação de shows está definida com nomes nacionais.

Com entrada franca, o festival acontece, tradicionalmente, na localidade de Travessão de Barra. As atrações definidas são Anderson Freire, Israel Novaes e Maiza Lima. A abertura oficial será no dia 26 (sexta-feira), às 19h30. Após a solenidade, haverá show com Ministérios de Louvor, às 21h; logo depois, o cantor gospel Anderson Freire se apresenta, às 22h30.

No dia 27, às 20h, o DJ Aquiles abre a programação; na sequência, às 21h30, será a vez de Jonimasio e Banda; Israel Novaes completa, às 23h. Cavalgada com saída do Posto Noel às 14h é a primeira parte programada para o último dia (28); às 17h tem o DJ Dudu Porto; às 18h30, Juninho do Forró; e às 20h, encerrando o festival, o show de Maiza Lima.

A prefeita Francimara Barbosa Lemos pontua que, além dos shows, o Festival do Maracujá terá ainda danças de quadrilha e concurso de beleza: “Aproveito a oportunidade para convidar a nossa querida população e os moradores das cidades vizinhas para prestigiarem o tradicional Festival do Maracujá. Todos são muito bem-vindos”, convida.

Segundo Francimara, a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, junto com as demais, já estão empenhadas no apoio, para que o festival seja à altura e de qualidade com shows, danças de quadrilha e concurso de beleza”. A expectativa é de que o público supere o registrado no ano passado, considerado recorde.