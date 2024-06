Francimara assinou a renovação do convênio dia 18, na sala de reuniões da prefeitura - Foto Divulgação

Publicado 21/06/2024 18:08 | Atualizado 21/06/2024 18:08

São Francisco de Itabapoana – Convênio de cooperação técnica entre o município, através da Secretaria de Agricultura, e a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj) acaba de ser renovado, por mais dois anos, pela prefeita de São Francisco de Itabapoana (RJ), Francimara Barbosa Lemos.

O ato aconteceu na última terça-feira (18), na Sala de Reuniões da prefeitura, com a presença do presidente da entidade, José Carlos Gervazoni. Francimara lembra que a parceria teve início em 2022 e objetiva o fornecimento de ração e assistência técnica por parte da Fiperj para o Laboratório de Alevinos, localizado em Imburi.

“Estamos incentivando a criação de tilápias e permitindo aos produtores do município a aquisição de peixes juvenis de qualidade, possibilitando a geração da própria renda”, pontua a prefeita. O secretário de Agricultura, Enaldo Barreto, explica que o município compra os alevinos (filhotes de peixes), que são alimentados no laboratório de Imburi.

“Temos uma estrutura bem montada com tanques e filtros no Laboratório de Alevinos”, ressalta Enaldo detalhando que, após passarem por todo o processo de alimentação e com assistência técnica da Fiperj, os alevinos, depois de atingirem a idade juvenil, são disponibilizados a preço de custo para os produtores de tilápias cadastrados que tenham interesse na aquisição.

Participaram também da assinatura a chefe de Gabinete, Francilea Azeredo; secretária particular da prefeita, Angela Rangel; assessores de Gabinete, Alcemir Gomes de Souza e Márcio Moulin; equipe técnica do presidente da Fiperj; coordenador do Projeto de Educação Ambiental Pescarte, professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Geraldo Timóteo; e secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Cardoso Moreira, Elias Gonçalves.