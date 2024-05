A placa sinalizadora de São Francisco foi instalada próximA do portal da entrada da cidade - Foto Cidennf/Divulgação

Publicado 21/05/2024 18:23 | Atualizado 21/05/2024 21:01

São Francisco de Itabapoana – A estratégia do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) com foco no incentivo ao turismo sustentável regional ganha musculatura, através do Geoparque Costões e Lagunas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ufrj). O projeto abrange áreas em 16 cidades do litoral norte e leste do estado.

O Cidennf apoia tem participado das instalações de placas de sinalização em pontos estratégicos dos municípios, juntamente com o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ). Além de Campos dos Goytacazes, nessa segunda-feira (20) São Francisco de Itabapoana também foi sinalizado, com uma placa no portal de entrada da cidade.

A colocação de painéis prosseguiu nesta terça-feira (21), em São João da Barra, Quissamã, Carapebus e Macaé; as ações estão mapeadas desde Maricá até São Francisco de Itabapoana, extensão que possui um rico patrimônio natural e cultural. O objetivo geral é facilitar o acesso aos pontos de interesse e contribuir para a candidatura à chancela da Unesco para reconhecimento internacional.

“A instalação das placas é apenas o começo de um esforço contínuo para transformar a região em um destino turístico sustentável de renome internacional”, pontua o secretário executivo do Cidennf, Vinicius Viana, ressaltando que a iniciativa garantirá a preservação do patrimônio natural e cultural para as futuras gerações.

CIDENNF EMPENHADO - Na opinião de Viana, o projeto é um passo significativo para promover o turismo, a educação e a geoconservação regionais: “O Cidennf está dedicado em colaborar para que o Geoparque obtenha a chancela da Unesco, o que certamente trará grandes benefícios para o desenvolvimento dos municípios da região”, realça destacando a importância da parceria com o DER na colocação das placas.

Lançado pela Ufrj há cerca de dez anos, o Geoparque Costões e Lagunas é coordenado cientificamente pela professora da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Maria da Glória Alves; a coordenação geral é da doutora em Geologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), Kátia Leite Mansur.

Vinicius Viana enfatiza que o projeto busca promover a conservação do território, valorizar as tradições locais e fomentar o turismo sustentável. “Este esforço se alinha com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) a serem atingidos até 2030”.