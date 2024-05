Atualmente, os trabalhos acontecem em um canal próximo ao Parque Eólico, em Gargaú - Foto Ascom/Divulgação

Atualmente, os trabalhos acontecem em um canal próximo ao Parque Eólico, em Gargaú Foto Ascom/Divulgação

Publicado 30/04/2024 19:38

São Francisco de Itabapoana – Os canais de São Francisco de Itabapoana (RJ) estão recebendo tratamento especial da prefeitura, desde dezembro, por meio do “Limpa Rio”. O programa é desenvolvido em parceria com o governo estadual, atualmente na praia de Gargaú.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Luciana Soffiati, explica que os trabalhos acontecem em um canal próximo ao Parque Eólico. “Na mesma localidade, as ações foram realizadas também em uma derivação do rio Paraíba do Sul”, pontua ressaltando a importância do trabalho no interesse público.

“Através desta parceria, a empresa contratada pela Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade (Seas) realiza a limpeza e o desassoreamento de lagoas, valas e canais”, realça a secretária. Ela exemplifica que os serviços executados ajudam a aumentar a vazão nos locais e contribuem para evitar enchentes.

A iniciativa faz parte de levantamento feito pelo governo municipal sobre pontos vulneráveis que mais sofrem com alagamentos. A execução dos trabalhos envolve inúmeros veículos e maquinários; entre eles caminhões e retroescavadeira; já foram beneficiados Barra do Itabapoana, Guaxindiba e Santa Clara. “Na região central, a Lagoa do Salgadinho será contemplada nas próximas etapas do programa”, conclui Luciana Soffiati.