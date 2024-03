Prefeita Francimara publicou a portaria nessa segunda-feira, no Diário Oficial do Município - Foto Ascom/Divulgação

Prefeita Francimara publicou a portaria nessa segunda-feira, no Diário Oficial do Município Foto Ascom/Divulgação

Publicado 26/03/2024 19:36

São Francisco de Itabapoana – O feriado nacional da Paixão de Cristo, sexta-feira (29), e o municipal do padroeiro da cidade, São Francisco de Paula, na próxima terça-feira (2), geram um “feriadão” em São Francisco de Itabapoana; a prefeita Francimara Barbosa Lemos decretou ponto facultativo quinta-feira (28) e segunda (1).

A medida, publicada no Diário Oficial do Município dessa segunda-feira (25), vale para repartições públicas. Em um dos trechos, o decreto diz que “é costume nas repartições públicas decretar ponto facultativo em dias que sucedem o feriado e antecedem o final de semana”.

A publicação ressalta “o "respeito a essa tradição popular e a atuação do Poder Público Municipal, sempre coeso com os servidores públicos e os deslocamentos típicos desta época do ano”. Não estão englobadas as prestações de serviços públicos considerados essenciais e ininterruptos.

A Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura explica que as exceções envolvem as secretarias municipais de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo; Saúde; Meio Ambiente; Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil; Transporte; de Turismo, Indústria e Comércio; e Esporte e Lazer.