Desde sexta-feira, agentes da segurança estão distribuídos em pontos estratégicos da cidade - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 11/02/2024 14:43

São Francisco de Itabapoasna – Com mais de 50 atrações na área central e em sete praias – envolvendo bois pintadinhos, baterias de escolas de samba, matinê kids, entre outras -, São Francisco de Itabapoana (RJ) realiza um carnaval com segurança ampliada, por meio de estratégia montada pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil (Sesep).

As ações especiais tiveram início na sexta-feira (9) e serão mantidas até Quarta-Feira de Cinzas (14), em conjunto com outros órgãos municipais e do Estado do Rio, visando, principalmente, inibir a violência. “Estamos atuando em várias frentes de forma integrada, buscando sempre a segurança da população e dos visitantes”, resume o secretário subtenente Edson Brito.

Cerca de 50 agentes estão distribuídos, a partir do portal da entrada da cidade, nas ruas e avenidas. Também, a Secretaria de Saúde ampliou a estrutura para garantir o atendimento à população e aos turistas durante o período; além de unidades fixas, está disponibilizado o serviço móvel, prestado por equipes de cinco bases do Resgate Municipal.

O secretário de Saúde, Sebastião Campista, explica que o atendimento fixo ocorre no Hospital Municipal Manoel Carola, na Unidade Básica de Saúde (UBS) 24 horas de Barra do Itabapoana e na UBS do centro da cidade. “Já no Serviço do Resgate, os atendimentos pré-hospitalar móveis serão realizados em cinco bases distribuídas estrategicamente nos pontos de maior concentração de pessoas”, acrescenta.

A abertura oficial da folia no município aconteceu sexta-feira, no pátio da sede do governo municipal. Toda programação está publicada no portal oficial; mas, já está confirmada a participação da bateria da Escola de Samba Chuva de Ouro, de Campos dos Goytacazes. A festa acontece em Barra do Itabapoana, Manguinhos, Guaxindiba, Praia dos Sonhos, Sossego, Santa Clara e Gargaú.

Segundo o secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Júnior Junqueira, uma das novidades deste ano estão sendo os percursos com paredão de som com os DJs Dudu Porto e Aquiles, que serão realizados entre 16h e 20h. “Em Guaxindiba, foi programado para este domingo (11) e na terça-feira, enquanto em Santa Clara, na segunda-feira (12)”, detalha.

A prefeita Francimara Barbosa Lemos ressalta que há diversão garantida para todos os gostos: “Em Gargaú, por exemplo, são os Bois Pintadinhos. Que todos curtam e aproveitem o carnaval da melhor forma possível; diversos órgãos da prefeitura estão mobilizados; os departamentos da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil reforçaram a parceria com a Polícia Militar”, realça.