O culto de gratidão aconteceu dia 30, na praia de Guaxindiba, e reuniu centenas de fiéis - Foto Ascom/Divulgação

O culto de gratidão aconteceu dia 30, na praia de Guaxindiba, e reuniu centenas de fiéisFoto Ascom/Divulgação

Publicado 02/01/2024 18:33

São Francisco de Itabapoana - A temporada do Verão da Família em São Francisco de Itabapoana (RJ) oficialmente foi aberta com Culto de Gratidão, em Guaxindiba no último dia 30, e Missa da Virada, em Santa Clara no dia 31, ambos com centenas de fiéis.

Os atos foram promovidos com apoio do governo municipal, em agradecimento por 2023 e pedidos por 2024. Acompanhado do secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Júnior Junqueira, o vice-prefeito Raliston Souza participou de ambos, representando a prefeita Francimara Barbosa Lemos, e destaca que foram “momentos especiais na presença de Deus”.

“O culto e a missa foram oportunidades para renovarmos nossa fé para o ano que se inicia e agradecermos por tantas vitórias no decorrer de 2023”, pontua Raliston. O culto contou com a participação da presidente da Associação dos Evangélicos, pastora Janice Serafim, além de outros pastores. Já a missa foi celebrada pelo vigário da Paróquia São Francisco de Paula, padre Adriano Pessanha.

O secretário de Turismo, Júnior Junqueira, explica que a iniciativa é uma novidade na programação do verão e que também atendeu a um pedido das igrejas em promover no litoral um ato de fé e gratidão no final do ano. Para tanto, ele se reuniu com a presidente da Associação dos Evangélicos e o vigário da Paróquia São Francisco de Paula.

De acordo com Junqueira, para cada ato religioso, a secretaria disponibilizou 200 cadeiras para prioridades e público em geral. Dentro da programação oficial, o secretário adianta outra novidade: Será realizado o Verão Kids 2024, cujo objetivo é atingir o público infantil com atividades esportivas e de entretenimento gratuitas nos meses de janeiro e fevereiro em quatro praias do município: Santa Clara, Sossego, Guaxindiba, Gargaú e Manguinhos”.

O projeto é direcionado à faixa etária de dois a 12 anos: “Iremos fazer nas principais praias para atender aos moradores do município e também à grande maioria dos turistas que todos os anos prestigiam o nosso litoral na estação mais quente do ano”, revela o secretário assinalando que todas as atividades serão abertas ao público e cada uma delas será limitada a 30 crianças participantes por ação.

As oficinas serão para crianças de dois a 12 anos e os jogos e brincadeiras para a faixa etária de seis a 12 anos: “Os pais ou responsáveis deverão monitorar as crianças no local do evento. Os monitores da secretaria não se responsabilizarão por crianças desacompanhadas”, orienta Junqueira.