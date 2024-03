O termo de cooperação técnica foi assinado no último dia quatro, na sede da prefeitura - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 11/03/2024 15:43

São Francisco de Itabapoana – “Nosso município é o quinto maior produtor de leite do Estado, com cerca de 4,2 milhões de litros produzidos anualmente por 485 produtores”. A constatação é do secretário de Agricultura de São Francisco de Itabapoana (RJ), Enaldo Barreto, que comemora termo de cooperação técnica assinado recentemenmte, pela prefeita Francimara Barbosa Lemos, com o Instituto Federal Fluminense (IFF).

A iniciativa da prefeita visa aprimorar a produção leiteira do município, com abertura para criação de um centro de referência ou campus na cidade. O termo foi assinado no último dia quatro; o IFF foi representado pelo atual reitor, Jefferson Manhães, e Victor Saraiva, que assume o cargo em abril. Vereadores, assessores e secretários municipais também estavam presentes.

Enaldo Barreto destaca que, através da cooperação, o leite produzido no município será analisado pelos laboratórios do campus de Bom Jesus do Itabapoana. “Selamos mais um passo por meio de parceria com uma instituição tão importante; a cooperação técnica será crucial para nossa agricultura, enquanto que a possível instalação de uma unidade de ensino em nosso município contribuirá para educação e qualificação profissional”, comenta Francimara.

O coordenador do curso técnico em Agropecuária, Alisson Rodrigues, avalia que o ganho será mutuo para as instituições: “Vamos tentar minimizar os impactos que no dia a dia prejudicam o produtor, visto que cada vez mais são cobradas mais medidas de qualidade do leite e sanidade do rebanho, o que tem afastado produtores deste ramo”.

De acordo com o professor, serão realizados diversos tipos de exames laboratoriais, como de brucelose e tuberculose: “Além de análise da composição do leite e identificação do agente causador da mastite, que é um dos grandes causadores da negativa de muitos laticínios em aceitarem algumas produções leiteiras”.

Segundo Jefferson Manhães, a parceria cumpre a missão do órgão, sinalizando o esforço institucional para a criação de uma unidade no município. Victor Saraiva reforça: “Trata-se do compromisso do IFF em prol do desenvolvimento regional”. A Escola Municipal Décio Machado, em Barra do Itabapoana, poderá abrigar um centro de referência do IFF, com cursos técnicos em diversas áreas.