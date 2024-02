Hugo Leal avaliou que evento possibilitou interface com os municípios que vivem do mar - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 28/02/2024 18:44

São Francisco de Itabapoana – “Mais uma vez o Governo do Estado se coloca próximo dos municípios para debater e implantar políticas públicas que beneficiem a população”. O comentário é do vice-prefeito de São Francisco de Itabapoana (RJ), Raliston Souza, tendo como foco o 1º Fórum dos Municípios da Zona Costeira do Estado do Rio de Janeiro.

O evento aconteceu na última segunda-feira (26), no auditório do Palácio Guanabara, realizado pela Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar (Seenemar). Souza participou, representando a prefeita Francimara Barbosa Lemos. A pauta foi centrada em Economia Azul, que define as atividades ligadas ao mar.

“Nosso município é muito interessado, pois tem neste setor uma grande fonte de geração de trabalho e renda”, aponta o vice-prefeito que, durante o fórum, destacou as potencialidades naturais, turísticas e culturais do município; a pesca e o extenso litoral foram exemplos citados por ele.

“Fiquei muito feliz e orgulhoso em ouvir dos presentes as perspectivas de crescimento para nossa cidade”, comemora Souza. O secretário estadual, Hugo Leal, pontua que o fórum possibilitará “o diálogo, o debate e a interface com os municípios que vivem do mar, ouvindo demandas e possibilidades e estimulando a atuação de cada um”.

VÁRIOS TEMAS - Além de Hugo Leal e Raliston Souza, várias outras personalidades participaram do evento; entre elas o subsecretário adjunto da Seenemar, Marcelo Alexandre, e a deputada estadual Célia Jordão, responsável pela criação da lei que estabeleceu a política de Economia do Mar.

“Mais de 30 atividades econômicas estão inseridas na Economia Azul e contam com grande potencial de desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, não basta somente um Estado forte, precisamos de municípios cada vez mais fortalecidos”, enfatiza a parlamentar, que considera “um marco” a realização do Fórum.

Os palestrantes – entre eles o assessor da presidência do Sebrae, Renato Regazzi, e a Doutora em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, Fabienne Schiavo – abordaram temas como Calendário Estadual Gastronômico da Economia do Mar; adesão ao Projeto Orla; Planejamento Espacial Marinho (PEM); Termo de Adesão à Gestão de Praias; e Rede Oceano Limpo.