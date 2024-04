Lançada em 2022, a "Feira Agro Peixe" está entre as propostas de atenção aos pescadores - Foto Ascom (Arquivo)

Publicado 04/04/2024 22:29

São Francisco de Itabapoana – Atenção especial aos pescadores de São Francisco de Itabapoana (RJ) é proposta da prefeita Francimara Barbosa Lemos, desde o seu primeiro mandato. A observação do vice-prefeito, Raliston Souza, tem um dos exemplos em 2022, quando foi lançada a “Feira Agro Peixe”, na Praça São Francisco de Paula.

As ações do governo municipal, conforme Francimara e Raliston têm pregado, são focadas no potencial da pesca e valorização da categoria. E uma nova etapa foi cumprida nesta quinta-feira (4), com a “Pesca em Ação”, ofertando uma série de serviços essenciais gratuitos, não apenas a pescadores, mas à população em geral.

Das 13h às 17h, em frente ao Barracão de Gargaú, foram realizados atendimentos odontológico; médico, com a equipe do Estratégia Saúde da Família (ESF); presença do Cras Móvel com atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) com informações sobre o Cadastro Único (Bolsa Família), emissão de carteira de trabalho digital e demais ações.

O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Pesca, em parceria com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj). Também, envolveu as secretarias municipais de Saúde; Trabalho e Desenvolvimento Humano; Turismo, Indústria e Comércio; e Assessoria de Comunicação.

O secretário de Pesca, João da Ótica, explica que a equipe da Fiperj prestou orientações sobre o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) e financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).