Francimara (de óculos) recebeu a placa no último dia 27, em solenidade no Rio de Janeiro Foto Divulgação

Publicado 02/04/2024 16:50

São Francisco de Itabapoana – Desenvolvido em 15 escolas da rede municipal de ensino, o Projeto de Robótica Educacional garantiu a São Francisco de Itabapoana (RJ) o Prêmio Sebrae Prefeitura, Empreendedora na categoria Empreendedorismo na Escola.

A premiação aconteceu no último dia 27, no Teatro Adolph Bloch, bairro da Glória, na cidade do Rio de Janeiro, com a presença de aproximadamente 300 convidados, entre representantes dos municípios concorrentes e várias outras personalidades.

A prefeita Francimara Barbosa Lemos participou, acompanhada do secretário de Educação, Robson Santana. “Ganhamos uma linda placa de premiação em reconhecimento ao comprometimento e apoio ao empreendedorismo, Parabéns a toda equipe da Secretaria de Educação”, comemora a prefeita.

Em especial, a prefeita ressalta os empenhos do secretário (Robson Santana) e da subsecretária, Marcelly Barreto: “É uma emoção muito grande poder contribuir com o engrandecimento da nossa cidade, levando o nome dela a ser mais conhecido e reconhecido em todo o Estado”.

SEGUNDO PRÊMIO - Francimara lembra que iniciou seu primeiro mandato ganhando o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor: “Agora, no último ano do meu segundo mandato, mais uma vitória com a placa no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. Isso é a certeza de que estamos no caminho certo e que o meu trabalho, junto com o de toda a minha equipe, está sendo reconhecido”.

Robson Santana relata que São Francisco concorreu ao prêmio com trabalho de um protótipo de prótese de mão produzido a partir de material reciclável, objetivando contribuir com a medicina e ciência: “Os responsáveis pelo desenvolvimento foram os alunos João Lucas Moura e Thayan Pereira, que em 2023 estudavam no 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professora Dalria Maria Gomes Macedo Gonçalves, na Praia de Gargaú”.