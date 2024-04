O equipamento chegou ao município na última quinta-feira e instalação já está programada - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 24/04/2024 23:27

São Francisco de Itabapoana – Um problema que afeta a qualidade e a coloração da água na praia de Gargaú, em São Francisco de Itabapoana (RJ) está com os dias contados. A Concessionária Águas do Rio, responsável pelo abastecimento do município, já providencia a solução.

Por iniciativa da prefeita Francimara Barbosa Lemos, a empresa está cuidando das instalações de um adensador e dois filtros na estação existente na localidade. Na manhã da última quinta-feira (18) chegaram ao município três equipamentos que, de acordo com Águas do Rio, serão usados para aprimorar o serviço prestado no município.

A gerente de Relacionamento Institucional da companhia, Roberta Moraes, explica que o investimento possibilitará a filtragem e retenção de micropartículas de ferro e manganês, substâncias que ela diz serem comuns na água no norte do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com Roberta Moraes, a empresa atende um pedido da prefeita Francimara: “Trata-se de um problema histórico que afeta a qualidade e a coloração da água”, resume acrescentando que as obras para instalação dos equipamentos devem durar cerca de dois meses e serão iniciadas após o aval do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o início do verão deste ano, em dezembro. Francimara acompanhou a chegada dosa equipamentos; ela comenta: “Este investimento tem um potencial enorme para beneficiar o abastecimento de água em nosso município; cobramos muito, inclusive através de Audiência Pública realizada na Câmara Municipal”.