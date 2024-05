Para ser vacinado basta comparecer no ponto de vacinação mais próximo da residência - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 07/05/2024 20:10

São Francisco de Itabapoana – Disponível em 15 pontos distintos do município, a vacinação contra gripe é ampliada para toda população a partir de seis meses de idade em São Francisco de Itabapoana. O governo municipal segue recomendação do Ministério da Saúde.

A iniciativa tem por objetivo contribuir na redução dos atendimentos ambulatoriais e internações durante os meses de outono e inverno. O ministério justifica que, "nestes períodos, as doenças de transmissão respiratória são mais frequentes e as pessoas ficam mais tempo em ambientes fechados, confinados, com pouca ou nenhuma ventilação natural, facilitando o contagio”.

Responsável pela produção do imunizante disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Instituto Butantan informa que a dose protege contra os três tipos de vírus da gripe mais prevalentes, conforme indicação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Na avaliação do coordenador do Setor de Imunização do município, Cristiano de Souza, a mobilização de cada morador será crucial para ampliar a cobertura de vacinação: “Para receber a vacina, basta comparecer no ponto de vacinação mais próximo, portando a Caderneta de Vacinação e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)”, orienta.

Abertos de segunda a sexta-feira, entre 8h e 16h, os pontos de vacinação estão localizados em Amontado; Barra do Itabapoana. Travessão de Barra; Bom Lugar; Praça João Pessoa; Guaxindiba; Gargaú; Imburi; Buena; Pingo D’Água; Santa Clara, Nova Belém, Estreito, Floresta.

De acordo com a Secretaria de Saúde, por meio da Assessoria de Comunicação (Ascom) do governo, na região central do município, a Clínica da Família Germano Barros Delgado abriga o Centro Municipal de Imunização (CMI) durante as obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal Manoel Carola (HMMC).