Francimara ressalta que cumprirá sua obrigação até o último dia do mandato Foto Ascom/Divulgação

Publicado 03/05/2024 21:22

São Francisco de Itabapoana – “Tudo que é investido para melhorar a vida da população é motivo de alegria e comemoração”, afirma a prefeita de São Francisco de Itabapoana (RJ), Francimara Barbosa Lemos, ao comentar melhorias feitas no Hospital Municipal Manoel Carola (HMMC), na localidade de Ponto de Cacimbas, inauguradas na última quarta-feira (1).

Os pontos principais foram recepção e lavanderia: “Agradeço a Deus por poder proporcionar uma saúde de qualidade aos moradores do município. A nova recepção objetiva dar um tratamento humanizado e ainda mais digno a quem precisa de atendimento médico, tanto para os pacientes quanto aos acompanhantes, no dia a dia”, destaca.

No caso da nova lavanderia, a prefeita diz que é especializada em lavar roupas hospitalares e irá agilizar o serviço, além de ser executado com mais qualidade: “Atualmente, 90% dos atendimentos em saúde da responsabilidade do município são prestados em São Francisco; se Deus quiser, em pouco tempo teremos 100%, após a inauguração de sete leitos de UTI e um para isolamento no hospital”.

Francimara avalia que está há quase oito anos à frente da prefeitura devido ao reconhecimento pelo trabalhado desenvolvido: “Principalmente para os que mais necessitam dos serviços públicos municipais, quer seja na saúde ou em outras áreas; estou trabalhando, cumprindo a minha obrigação e assim o farei até o último dia do meu mandato”.

O secretário de Saúde, Sebastião Campista, realça que a nova recepção do Manoel Cartucho é climatizada e tem uma equipe capacitada para prestar o primeiro atendimento e encaminhar o paciente de acordo com a classificação de risco através de pulseiras coloridas que sinalizam o nível de gravidade de cada caso.

“Já na nova lavanderia, todos os equipamentos são hospitalares: a lavadora, a centrífuga, a secadora e a calandra, que tem a função básica de, ao mesmo tempo, secar e passar a roupa”, enfatiza Campista. Também, participaram da solenidade os ex-prefeitos Frederico Barbosa Lemos e Beto Azevedo; a subsecretária, Thayna Rissa; vereadores, e funcionários do hospital.