Documentação pode ser adquirida no Departamento de licitação, na sede da prefeitura - Foto Ascom/Divulgação

Documentação pode ser adquirida no Departamento de licitação, na sede da prefeitura Foto Ascom/Divulgação

Publicado 13/05/2024 19:37 | Atualizado 13/05/2024 19:47

São Francisco de Itabapoana – Por meio do Departamento de Licitação, o governo de São Francisco de Itabapoana prepara chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios, através da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. Será no próximo dia 20, às 10h.

A prefeita Francimara Barbosa Lemos afirma que está cumprindo exigência do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e, ao mesmo tempo, incentivando a produção dos agricultores familiares e empreendedores familiares rurais; “além de garantirmos uma merenda mais saudável e de qualidade para os alunos da rede municipal de ensino”.

O aviso de licitação está no Diário Oficial nº 1899, publicado no último dia nove, definido na chamada pública 001/2024 do processo administrativo 1230/2024. Francimara orienta que os interessados em participar podem realizar consulta e download no endereço eletrônico indicado no portal da prefeitura.

Na postagem também estão todas as informações. O documento ainda pode ser adquirido presencialmente no Departamento de Licitação, na sede da prefeitura (Praça dos Três Poderes, s/nº, centro da cidade), onde será realizado o processo licitatório.