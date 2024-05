Francimara ressalta que objetivo da festa é homenagear os pescadores do município - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 27/05/2024 17:33

São Francisco de Itabapoana – O final de semana será de muita movimentação na praia de Guaxindiba, em São Francisco de Itabapoana (RJ), por conta da 22ª edição da Festa do Pescador. A realização é do governo municipal, através das Secretarias de Pesca e de Turismo, Indústria e Comércio.

A Colônia de Pescadores Z-1 é parceira, aponta a prefeita Francimara Barbosa Lemos, anunciando que, além de atrações musicais, a programação – que começa sexta-feira (29) e vai até domingo (31) - contará com torneio de futevôlei e brincadeiras. O local será a Praça do Pescador.

“Venham participar conosco deste evento tradicional do nosso município. A festa homenageia o pescador, que desempenha um trabalho tão árduo e contribui tanto para a economia são franciscana”, resume Francimara.

A Festa do Pescador é tradicional em São Francisco e está inserida no mapa turístico; geralmente atrai visitantes de municípios mais próximos, contribuindo para o aquecimento da economia local.

A abertura, sexta-feira, terá shows de Luciano dos Teclados (21h30) e Felix Oliveira (23h30). Sábado haverá Torneio de futevôlei masculino e feminino (9h); Brincadeiras com Lindroro do Recife (17h); shows de Juninho do Forró (21h30) e Rogerinho do Piseiro (23h30). Para domingo, estão programados tradicional brincadeira na praia, entrega de premiação das brincadeiras e sorteio de rifas (14h); fechando às 21h, com apresentação de Jonimasio.