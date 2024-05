A prefeita Francimara orienta Enaldo Barreto a buscar novas tecnologias - Foto Divulgação

A prefeita Francimara orienta Enaldo Barreto a buscar novas tecnologias Foto Divulgação

Publicado 23/05/2024 14:03 | Atualizado 23/05/2024 14:12

São Francisco de Itabapoana – Máquina agrícola movida à energia elétrica e com operação remota deverá ser uma das grandes novidades da ExpoAgro 2024 de São Francisco de Itabapoana (SFI), no norte do Estado do Rio de Janeiro, na segunda semana de setembro, no Parque de Exposições Raul Henriques Lemos, em Praça João Pessoa.

“É a inovação tecnológica chegando ao campo; uma invenção revolucionária para ajudar o agronegócio”, resume o secretário municipal de Agricultura, Enaldo Barreto, que garante a participação do responsável pela invenção, Rogério Paes Menezes Filho, na ExpoAgro.

“Trata-se de um trator movido a energia elétrica ou solar e que pode ser operado remotamente”, realça Barreto informando que o inventor do equipamento é de uma família de Campos dos Goytacazes que tem ligação com São Francisco.

“Na última segunda-feira (20), Rogério fez uma apresentação sobre o veículo para um grupo de representantes de órgãos ligados ao agronegócio, através de uma lei do Grupo Líder Norte Fluminense”, destaca o secretário assinalando que participou, juntamente com o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Rio de Janeiro, Agnaldo Silva.

Também estiveram presentes o coordenador regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no norte fluminense, Guilherme Reche; Almy Junior, secretário de Agricultura de Campos; e professores do Instituo Federal Fluminense (IFF) e empresários.

APOIO AO PRODUTOR - Barreto pontua que a orientação da prefeita Francimara Barbosa Lemos é que a Secretaria de Agricultura busque para o homem do campo acesso às novas tecnologias, visando possibilitar economia, ganho de tempo e maior produtividade.

O secretário enumera que o governo municipal já atende aos produtores com diversas ações; como assistência com vacinas para imunizar o rebanho; cessão de máquinas e implementos agrícolas; patrolamento de estradas; qualificação através de cursos gratuitos, entre outros serviços.

“Este trator com energia limpa é tão inovador, que o operador poderá ficar distante do veículo realizando as manobras por controle remoto”, observa Barreto enfatizando que também pode ser feita programação automática para alguns tipos de serviço, inclusive plantação de sementes, sem a necessidade da presença do profissional.