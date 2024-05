As mudas nativas foram plantadas, terça-feira, na Estação Estadual Ecológica de Guaxindiba - Foto Ascom/Divulgação

As mudas nativas foram plantadas, terça-feira, na Estação Estadual Ecológica de Guaxindiba Foto Ascom/Divulgação

Publicado 31/05/2024 15:23

São Francisco de Itabapoana – “Após os desastres no Rio Grande do Sul (RS), ficou nítida mais uma vez a importância de darmos a devida atenção à conservação ao meio ambiente”, defende a secretária municipal de Meio Ambiente (Sema) de São Francisco de Itabapoana (RJ), Luciana Soffiati. Ela anuncia para a próxima segunda-feira (3) a abertura da Semana Municipal de Meio Ambiente, que vai até quarta (5).

Na manhã da última terça-feira (27), a secretária participou das ações do Dia Nacional da Mata Atlântica na Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba (EEEG); no mesmo local, foi realizada reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) e plantadas 50 mudas nativas, como ipê verde, aroeira, sibipiruna, ingá de rio e boleira.

Como parte da comemoração da data alusiva ao bioma Mata Atlântica, a secretária municipal de Meio Ambiente, Luciana Soffiati, junto com servidores do órgão e da EEEG, plantou 50 mudas nativas, como ipê verde, aroeira, sibipiruna, ingá de rio e boleira.

Durante a reunião, foram debatidas propostas de iniciativas de educação ambiental e a realização da semana do meio ambiente, com toda programação aberta ao público. “Com esta iniciativa, vamos dar sequência ao nosso trabalho de conscientização”, assinala a secretária.

PROGRAMAÇÃO - Com três palestrantes, na segunda-feira (3), às 13h, acontecerá, na Câmara Municipal, o Fórum Ambiental. Os palestrantes serão Arthur Soffiati, Doutor em História Ambiental; Adriana Leita, Doutora em Geografia; e Flávio Soffiati, veterinário. Abordarão, respectivamente, “São Francisco ontem e hoje”; “Rios em alerta: riscos e desastres socioambientais”; e “Febre maculosa”.

Ação de conscientização no portal da cidade, com distribuição de panfletos junto com sacola de lixo apropriada para veículos, masca a pauta de terça-feira (4), a partir de 10h; com abordagem sobre queimadas irregulares, descarte correto de lixo e desmatamento. O fechamento, quarta-feira (5), terá ação simultânea de restauração florestal na EEEG.

“O reflorestamento, a sombra e o meio ambiente equilibrado são proporcionados também pela presença dos indivíduos arbóreos”, pontua Luciana Soffiati enfatizando: “Por isso, a importância deste plantio de mudas na EEEG exatamente no Dia Mundial do Meio Ambiente”.