Para ter acesso ao Bolsa Família é necessária apresentação do cartão do benefício Foto Ascom/Divulgação

Publicado 11/06/2024 18:23 | Atualizado 11/06/2024 19:39

São Francisco de Itabapoana - Uma nova lista de contemplados pelo Programa Bolsa Família (PBF) foi divulgada nesta terça-feira (11), pelo governo de São Francisco de Itabapoana (RJ) divulgou nesta terça-feira (11). Definida e publicada por intermédio da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano, a lista é referente ao mês de junho; o calendário pode ser conferido no portal do governo municipal.

A coordenadora do PBF e Cadastro Único (CadÚnico) no município, Ludimila Manhães, orienta que, para retirar o primeiro pagamento é necessário que o responsável familiar compareça na agência da Caixa Econômica Federal (CEF). “Também é possível realizar através do aplicativo de serviços sociais, o Caixa Tem”.



Para realizar o procedimento é exigida apresentação do Número de Identificação Social (NIS); além de um documento oficial de identificação com foto (RG, carteira de habilitação, carteira de trabalho ou certificado de reservista); comprovante de residência atual e número do aparelho celular.



“A data para o recebimento do benefício está disponível no calendário de pagamento 2024, de acordo com o último número do NIS”, pontua Ludimila acentuando que, “após o primeiro cadastro, o beneficiário poderá retirar as demais parcelas também nas Loterias Caixa, portando documentos pessoais, NIS e o aparelho celular cadastrado”.



Quem optar por retirar na CEF, a agência solicitará ainda uma xerox de um documento oficial de identificação com foto. “O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e o Governo Federal não encaminham mensagens via SMS, WhatsApp”, ressalta a coordenadora.



Ludimila enfatiza que os órgãos também não enviam links para agendar atendimento ou atualização cadastral: “Não é indicado clicar em mensagens duvidosas para evitar golpes; algumas das mensagens falsas informam que, caso o cidadão não atualize o CadÚnico pela internet, há o risco de perder os benefícios sociais. As mensagens suspeitas podem ser denunciadas no Disque Social 121 ou pelo telefone oficial do setor (22) 99798-7201”, destaca.