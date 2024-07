Durante o mutirão, moradores de diversas localidades foram atendidos em vários serviços - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 01/07/2024 13:13 | Atualizado 01/07/2024 14:57

São Francisco de Itabapoana – Por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano, o governo de São Francisco de Itabapoana (RJ) montou estratégia para atendimentos do Cadastro Único (CadÚnico) e Programa Bolsa Família (PBF), aos moradores do município.

Além do expediente normal do dia a dia, a secretaria realizou um mutirão no final da semana (dia 27), na Escola Municipal Estelita de Araújo Crespo, em Praça João Pessoa (interior do município), tendo sido atendidas 70 pessoas de diversas localidades para diversos serviços.

“A ação beneficiou moradores do município e não apenas os das locais de abrangência do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Praça”, aponta a Assessoria de Comunicação (Ascom) explicando que o objetivo, principalmente, foi corrigir as pendências de atualização cadastral das famílias beneficiárias.

A Ascom informa ainda que houve atendimento de acolhida, “foram tiradas as dúvidas e promovida a inclusão cadastral para CadÚnico, responsável por conceder acesso aos benefícios sociais”. Quem precisar de esclarecimento pode obter através do telefone (22) 99798-7201, que também recebe mensagens por intermédio do WhatsApp.