O Balcão de Emprego é localizado na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano Foto Divulgação

Publicado 25/06/2024 17:13

São Francisco de Itabapoana – Com número de vagas por função a ser definido de acordo com a necessidade da empresa, a SolarGrid, empresa de geração distribuída de energia solar, em São Francisco de Itabapoana (RJ) está com ofertas de trabalho abertas, por meio do Balcão de Emprego do município.

O órgão é vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano (SMTDH) é oferece alimentação diária no local (café da manhã e almoço) e transporte fretado. As vagas são para ajudante de obras, pedreiros, auxiliar de engenharia e auxiliar de almoxarifado,

No caso do ajudante de obra, mesmo sem experiência, o salário é de R$ 1.500,00; pedreiro experiente, a partir de R$ 2.200,00; auxiliar cursando graduação em engenharia civil ou elétrica; e auxiliar de almoxarifado que tenha experiência com estoque, armazenagem, logística e nas demais atribuições da função com salário de R$ 1.600,00.

O secretário, Fagner Azeredo, orienta que os interessados devem enviar currículo para o e-mail (divulgado no portal da prefeitura) ou entregá-lo na sede da secretaria, situada na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, nº 141, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 8h às 17h.

Azeredo aponta: “Quem tiver vagas de trabalho e desejar participar desta parceria de sucesso basta procurar o Balcão da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano, que a nossa equipe, além de divulgar as oportunidades oferecidas, ainda recebe os currículos dos candidatos”.