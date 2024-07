A unidade móvel ficou instalada em frente à Estratégia Saúde da Família de Buena - Foto Divulgação

A unidade móvel ficou instalada em frente à Estratégia Saúde da Família de Buena Foto Divulgação

Publicado 16/07/2024 14:09

São Francisco de Itabapoana - Facilita o acesso aos programas e serviços socioassistenciais é a proposta do governo de São Francisco de Itabapoana (RJ), através do “Cras Móvel”. O programa é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano (SMTDH) e contemplou, no final da semana, a comunidade de Buena.

Instalada em frente à Estratégia Saúde da Família (ESF), a unidade também vai atendeu moradores das localidades vizinhas de Coreia, Divineia, Barrinha e Tatagiba; providenciando encaminhamentos para gratuidade de documentos civis, cadastros de programas sociais e prestando esclarecimentos a respeito do Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Também foram prestados atendimentos do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas); além de auxiliar na emissão de carteira de trabalho digital e realizar agendamento e recadastramento do Cadastro Único (CadÚnico).

Segundo o secretário de Desenvolvimento Humano, Fagner Azeredo, para serem atendidos, os moradores tiveram que apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência, a fim de agilizar o atendimento. “O projeto ainda orienta a população informando sobre programas e serviços prestados pela secretaria, pontua.