Francimara considera o projeto, criado em março de 2023, um grande avanço para as mulheres Foto Ascom/Divulgação

Publicado 08/07/2024 15:13

São Francisco de Itabapoana – O Ronda Maria da Penha desenvolve ações de conscientização sobre violência contra mulher e busca garantir o cumprimento de medidas restritivas e protetivas impostas pela Justiça em São Francisco de Itabapoana.

O projeto foi criado pela prefeita Francimara Barbosa Lemos, em 16 de março de 2023; é desenvolvido, em conjunto, pelas secretarias de Trabalho e Desenvolvimento Humano e de Segurança, Ordem Pública, Defesa Civil, se destacando como guardiã da mulher são franciscana.

A comandante da Ronda, guarda civil Roberta Panisset, relata que, em junho deste ano foi registrado um aumento de 357% no número de vítimas atendidas (75) e de 322% de atendimentos realizados (103), entre presenciais e remotos, em relação ao mesmo período do ano passado, respectivamente 21 e 32. Ela cita que a rede de proteção oferecida às mulheres em SFI tem encorajado às denúncias.

“Além dos atendimentos, as mulheres vítimas recebem acompanhamento do município”, pontua Roberta Panisset explicando: “Nossos agentes tiveram treinamento específico para fazer parte da equipe e também são capacitados permanentemente participando de palestras, fóruns e outros eventos”.

Francimara reforça que vem promovendo políticas públicas para as mulheres: “Posso afirmar que a Ronda Maria da Penha significa um grande avanço para as moradoras de São Francisco; prova disso é que cidades da região estão usando o nosso projeto como modelo, como por exemplo, Campos e Cardoso Moreira, no norte fluminense, e Cambuci, no noroeste”, exemplifica a prefeita.

O secretário de Segurança, subtenente Edson Brito, orienta que é muito importante denunciar casos de violência contra a mulher: “Basta avisar à Central de Atendimento à Mulher através dos telefones 180 ou (61) 99610-0180 (WhatsApp), podendo ainda ligar para a Polícia Militar (PM) pelo número 190 ou denunciar presencialmente na 147ª Delegacia de Polícia Civil, no Centro da cidade”, indica.