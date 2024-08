Yara (entre Francimara e Wladimir) afirma que desafio é dar continuidade no que o governo realiza - Foto Divulgação

Publicado 06/08/2024 18:12 | Atualizado 06/08/2024 18:35

São Francisco de Itabapoana – Com apoio da atual prefeita, Francimara Barbosa Lemos, a professora e vereadora Yara Cinthia (SD) tem candidatura à sucessão municipal confirmada em São Francisco de Itabapoana (RJ). O companheiro de chapa é o também vereador e, o produtor rural Renato Roxinho (Republicanos).

A convenção aconteceu sábado (3), no Salão Ana Festas, no centro da cidade, e definiu também os candidatos das siglas da coligação “São Francisco Continua Pra Frente” (Solidariedade, Republicanos, PDT, PSB, PSDB, Cidadania, Progressistas e MDB) que concorrem à Câmara Municipal.

Francimara diz que está muito feliz e confiante de que Yara e Roxinho darão continuidade ao seu trabalho fazendo muito mais pela cidade: “Tenho confiança também nos vereadores candidatos à reeleição e nos que tentam conquistar o primeiro mandato”.

A prefeita destaca que em quase oito anos fez muito na saúde, educação, agricultura, assistência social e em todas as áreas: “Tudo isso ficará marcado para sempre na história de São Francisco e no coração do querido povo da nossa cidade. Estarei ao lado de Yara e Roxinho durante toda a campanha”, ressalta.

O prefeito de Campos dos Goytacaz, Wladimir Garotinho, prestigiou o evento. Também estiveram presentes: ex-prefeito de São Francisco, Beto Azevedo; Manoel Roxinho (pai de Renato Roxinho) ex-vice-prefeito e ex-presidente da Câmara de Vereadores de São João da Barra; vereador Fauazi Cherene; além de l deres comunitários e moradores de diversas localidades.

MISSÃO DIFÍCIL - Yara Cinthia diz que é grata pela escolha do seu nome e pelo fato de a prefeita desejar dar continuidade a tudo de bom que vem fazendo pelo município: “Francimara é uma guerreira, exemplo de mulher. Temos, eu e Roxinho, uma missão muito difícil; mas aceitamos o desafio de continuar governando para o desenvolvimento do município e o bem-estar da população”, pontua.

Ex-prefeito do município e suplente de deputado estadual, Frederico Barbosa Lemos (marido de Francimara), lembra que quando a assumiu o primeiro mandato, em 2017, o Hospital Municipal Manoel Carola estava com a rampa interditada e o teto quase caindo: “Em breve, teremos um hospital reformado e ampliado com oito leitos de CTI, elevador e muitas outras melhorias”, resume.

Frederico sugere que “o povo se questione se quer voltar a sofrer ou prefere continuar vivendo feliz”. Wladimir considera Campos e São Francisco cidades irmãs e justifica a sua presença na convenção: “Tenho um carinho muito especial pela Francimara e o Frederico. Eu já vi e vivi o que é uma cidade arriscar mudar o que está dando certo”.