Diogo Neves (de óculos) conheceu a estrutura do NUPRAPAC na última quinta-feira - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 03/08/2024 19:49 | Atualizado 03/08/2024 19:59

São Francisco de Itabapoana – A dor que sentiu, do câncer de mama descoberto em 2016, após ser eleita prefeita e antes de assumir o primeiro mandato levou a prefeita de São Francisco de Itabapoana (RJ), Francimara Barbosa Lemos, a programar a construção de um Núcleo de Prevenção e Apoio ao Paciente com Câncer e Familiares (NUPRAPAC) no município. Começou a funcionar em 2017 e estará em nova sede até o final deste mês.

Na última quinta-feira (1), Francimara recebeu o diretor clínico do Grupo IMNE (Instituto de Medicina Nuclear e Endoclinologia), Diogo Neves, para uma visita técnica às obras da nova sede do NUPRAPAC: “Estou bastante impressionado com a quantidade de serviços que vão ser prestados e com a qualidade técnica do corpo clínico; são profissionais experientes e que conheço há muito tempo”, avalia o médico.

“Tenho certeza que a nova sede vai agregar muito para o paciente oncológico de São Francisco, que poderá ficar mais próximo de casa com o acompanhamento diário”, pontua Neves cujo serviço de oncologia do Hospital Dr. Beda - Unidade 2, do Grupo IMNE que ele administra, é referência e reconhecido pelo Ministério da Saúde como Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) em Campos dos Goytacazes.

Experiente na área, Neves avalia que é importantíssimo que alguns atendimentos sejam realizados com o menor deslocamento possível, como o diagnóstico, acompanhamento médico, fisioterapia, nutrição, entre outros, deixando apenas os de maior complexidade para serem feitos em outra cidade: “O município está de parabéns por estar avançando muito nessa área”, elogia.

Francimara se lembra da reação que teve, quando descobriu que estava com câncer: “Fiquei desorientada e sem saber a quem procurar no município. Inauguramos o NUPRAPAC, em 2017, que é custeado com recursos próprios e oferece atendimento gratuito aos pacientes e apoio aos familiares. A partir da inauguração, teremos uma nova sede completa com mamografia e instalações ampliadas”.

CUIDADO INTEGRAL - Ao lado da subsecretária de Saúde Thayna Rissa, o secretário, Sebastião Campista, também acompanhou a visita do diretor clínico do Grupo IMNE: “Vamos realizar busca ativa qualificada através dos agentes comunitários para identificar pacientes com diagnóstico precoce, principalmente na zona rural”, adianta o secretário.

Campista reforça a iniciativa observando que “tem muitos trabalhadores expostos ao sol e aos agrotóxicos das plantações, provocando uma alta incidência de câncer de pele, uma demanda ainda não atendida plenamente e que pretendemos acolher para fazer o tratamento”.

A relevância da nova estrutura do núcleo é comentada pela coordenadora do órgão, a médica Elizabeth Uhl: “É um momento muito importante. Vamos poder fazer uma assistência cada vez melhor aos moradores com suspeita de câncer, aos pacientes diagnosticados com a doença e dando apoio aos seus familiares”.

A coordenadora aponta que o núcleo tem uma equipe interdisciplinar visando o cuidado integral com médico, oncologista, urologista, enfermeira oncológica, fisioterapeuta, nutricionista e assistente social. “Estou muito feliz de ter participado dessa visita e em breve a nova sede estará aberta para toda a população”, conclui.

Participaram ainda da visita do diretor do Grupo IMNE, o urologista Gustavo Araújo; enfermeira oncológica Virgínia Correa, ambos da equipe do NUPRPAC; além de um grupo de secretários, subsecretários, chefes de departamento e assessores do governo.

