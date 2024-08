Representantes da Enel e do governo municipal entregaram as geladeiras nessa quarta-feira - Foto Divulgação

Publicado 01/08/2024 19:05

São Francisco de Itabapoana - Campanha iniciada em abril em seis municípios, pela Enel Distribuição Rio em parceria com os respectivos governos municipais contemplou, nesta quarta-feira (31) São Francisco de Itabapoana, ao norte do estado do Rio de Janeiro.

Foram doadas 10 geladeiras eficientes a famílias afetadas pelas chuvas que atingiram o município em março. Os equipamentos têm selo Procel de economia de energia e podem consumir até 70% menos do que modelos antigos.

Leonardo Soares, responsável por Sustentabilidade na Enel, explica que, em watts, esse valor representa, para um aparelho antigo, o consumo médio de 90 kWh/hora/mês, enquanto um novo consome somente cerca de 24 kWh/hora/ mês. A seleção dos clientes beneficiados foi realizada em parceria com a Secretaria de Assistência Social do município.

“As doações fazem parte do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)”, pontua Soares ressaltando: “Acreditamos que os equipamentos novos contribuirão com a melhoria das condições de vida e orçamento familiar dessas pessoas".

O representante da Enel enfatiza que, em solidariedade às famílias afetadas pelas chuvas registradas no estado do Rio de Janeiro em março, a empresa programou disponibilizar 500 geladeiras e mil cestas básicas para doação aos municípios de Campos dos Goytacazes, Bom Jesus de Itabapoana, Teresópolis, Petrópolis, São Francisco de Itabapoana e Itaperuna.

A seleção das famílias beneficiadas em São Francisco de Itabapoana foi realizada pelas unidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas); envolveu também integrantes da Defesa Civil municipal.