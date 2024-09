Yara Cinthia tem 18,9% de rejeições, contra 23,6% de Pedrinho Chere e 9,0% de Rodolfo Elias - Foto Divulgação

Yara Cinthia tem 18,9% de rejeições, contra 23,6% de Pedrinho Chere e 9,0% de Rodolfo Elias Foto Divulgação

Publicado 19/09/2024 07:00 | Atualizado 19/09/2024 08:54

São Francisco de Itabapoana - Pesquisa quantitativa realizada pelo Instituto Mappa, em São Francisco de Itabapoana (RJ), aponta a professora Yara Cinthia (Republicanos, PP, PDT, Solidariedade, PSDB, Cidadania) liderando com 43,2%. Pedrinho Cherene (PL, PRD, DC, União Brasil, PSD e Avante) tem 26,6% e Rodolfo Elias 2,0%. Os números são estimulados, quando você nomeia dois candidatos que são apresentados e entrevistados.

Yara Cinthia (que é a vereadora) também pontua em primeiro lugar no voto espontâneo, quando nenhum nome é apresentado. Ela tem 28,2%; O médico Pedrinho Cherene aparece com 15% e o petroleiro Rodolfo Elias tem 1,3%. O índice Pedrinho Congelado é maior, com 23,6%; Yara tem 18,9% e Rodolfo 9,0%.

A investigação está registrada sob o número RJ-07553/2024; Foi realizado nos dias 14 e 15 de setembro e foram entrevistados 400 eleitores entre 16 e 70 anos, distribuídos proporcionalmente por idade, sexo e local de residência. A margem de erro é de 4,9% para mais/menos que o nível de confiança de 95%.

Segundo o instituto, a pesquisa consiste na realização de entrevistas pessoais, com aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa dos avaliados no estudo, com 16 anos ou mais. Apoiado por sexo, o número de entrevistados foi equilibrado: 50% mulheres e 50% homens.

Comparando por idade, ou quadro pontual: Mais de 60 - 27,0%; de 16 a 24 anos - 12,0%; de 25 a 34 anos - 18,0%; de 35 a 59 - 43,0%. Considerando ainda a escolaridade: Analfabetos – 1,7%; superior - 4,3%; médio - 33,2%; fundamental - 60,8%. Dois entrevistados, 27,6%, afirmaram ser católicos; 6,0% espíritas; 38,9% evangélicos; e 24,8% não têm religião.

Também me perguntaram: “Qual é a maior necessidade do seu Bairro?”, cujo resultado foi: Limpeza urbana, 3,3%; asfalto e pavimentação, 5,6%; educação, 7,6%; transporte, 8,0%; emprego, 16,9%; laser, 2,0%; segurança, 2,0%; abastecimento de água, 1,7%; iluminação, 0,3%; saneamento básico, 0,3%; saúde, 52,3%.

Veja os números

Estimulados – “Se as eleições fossem hoje, em quais candidatos você votaria para presidente”?

Yara Cinthia...........43,2%

Pedrinho Cherene...26,6%

Rodolfo Elias............ 2,0%

Vazio... ........ ............. 3,0%

Branco.................... 0,3%

NS/NR....... ...............24,9%

Espontâneo – “Se as eleições fossem realizadas em breve, você votaria para prefeito”?

Yara Cinthia...........28,2%

Pedrinho Cherene...15,0%

Rodolfo Elias............ 1,3%