Diversas autoridades locais e de outros municípios participaram da abertura da ExpoAgro - Foto Divulgação

Publicado 13/09/2024 19:52

São Francisco de Itabapoana – Com entrada gratuita e programação até domingo (15) com diversas atrações, a 39ª ExpoAgro de São Francisco de Itabapoana (RJ) foi aberta na noite dessa quinta-feira (12), pela prefeita Francimara Barbosa Lemos. O evento acontece no Parque de Exposições Raul Henriques Lemos, na localidade de Praça João Pessoa.

O primeiro show nacional acontece nesta sexta-feira (13), com Silvanno Salles. “É uma festa preparada com muito carinho pela nossa equipe. Temos muito orgulho de mostrar que São Francisco resgatou o que é de verdade uma ExpoAgro. Não é apenas uma exposição com shows, mas um evento com concurso leiteiro e de Mangalarga Marchador”, relata Francimara.

A prefeita destaca ainda a importância de ter expositores; rodeio; e o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) dentro do Parque de Exposições; além de representantes de entidades como a Pesagro-Rio e a Emater-Rio: “É uma grande vitória tudo isso e mais ainda saber que estamos contribuindo muito para o crescimento da nossa cidade”, realça.

Na noite deste sábado (14) o show nacional será com Dilsinho; no domingo (último dia) se apresenta Felipe Araújo. Da programação constam também shows regionais e infantil; rodeios da Companhia Tony Nascimento; parque de diversões; Feira de Animais; Mini Fazenda; cursos; competições incluindo concurso leiteiro; Espaço Cidennf; estandes empresariais.

O secretário municipal de Agricultura, Enaldo Barreto, pontua que, durante a ExpoAgro, Francimara vai inaugurar um prédio da Secretaria de Agricultura dentro do Parque de Exposições para valorizar ainda mais o produtor rural:

Participaram ainda da solenidade o ex-prefeito e suplente de deputado estadual Frederico Barbosa Lemos (marido da prefeita); secretário executivo do Cidennf, Vinicius Viana, representando a presidente do consórcio, Fátima Pacheco, prefeita de Quissamã; diretor técnico da Pesagro-Rio, Silvio Galvão; diretor técnico da Emater-Rio, Marconi Resende; secretário de Turismo e Lazer de São João da Barra, Edivaldo Machado, e o subsecretário Thiago Araújo, representando a prefeita Carla Caputi.