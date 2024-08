Prefeita Francimara comemora que a inauguração é mais um sonho realizado para a cidade - Foto Divulgação

São Francisco de Itabapoana - Atendimento gratuito às crianças especiais já é realidade em São Francisco de Itabapoana, através de uma equipe multidisciplinar que passa a atender no Centro de Terapias Especiais (CTE), inaugurado nessa segunda-feira (26), pela prefeita Francimara Barbosa Lemos, na área central do município.

“Realizei mais um sonho para a nossa cidade”, comemora a prefeita realçando que é uma emoção atender as demandas prioritárias e entregar um espaço preparado para beneficiar as crianças especiais com atendimento pediátrico especializado.

Também há atendimento por meio da Equo Escola Centro de Equoterapia, em parceria com o Haras Galopante, em Imburi, que este mês completou um ano, aponta Francimara acrescentando: “Gratidão a todas as secretarias que abraçaram esta causa social e em menos de dois meses conseguiram concluir e entregar à população o CTE”.

A prefeita adianta que, em breve, estará inaugurando a sede própria do Núcleo de Prevenção e Apoio ao Paciente com Câncer e Familiares (Nuprapac): “Trata-se de um espaço ampliado e com mais equipamentos visando à prevenção ao câncer e o atendimento aos pacientes oncológicos, além de apoio aos familiares”.

O secretário de Saúde, Sebastião Campista, considera “dever cumprido” a inauguração do CTE: “Dever cumprido; essa é a nossa sensação. Identificamos a importância de fornecermos suporte às crianças com algum tipo de necessidade. O Centro vai acolher àquela criança que esteja com alguma dificuldade motora, na fala, por questões medicamentosas, entre outras.

Campista enfatiza que o objetivo é prestar atendimento multidisciplinar, acompanhando sempre a evolução no tratamento das crianças assistidas. Várias autoridades participaram da inauguração; entre elas o ex-prefeito e suplente de deputado estadual Frederico Barbosa Lemos (marido da prefeita); além de funcionários da Saúde e mães de crianças especiais do município.