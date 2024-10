As provas realizadas no último domingo obedeceram a critérios estabelecidos no Edital 01 - Foto Divulgação

As provas realizadas no último domingo obedeceram a critérios estabelecidos no Edital 01 Foto Divulgação

Publicado 02/10/2024 15:37

São Francisco de Itabapoana – Concurso público para cargos de Ensino Médio completo/Curso Técnico de Nível Médio e Formação em Magistério de Nível Médio da prefeitura de São Francisco de Itabapoana (RJ) terá provas, referentes ao Edital 02, no próximo dia 13. No último domingo (29) aconteceram as do Edital 01.

Foram 9.231 inscritos disputando 263 vagas em 61 cargos para os níveis Fundamental Completo, Fundamental Incompleto e Superior. Para a próxima etapa são 6.185 candidatos para 196 vagas, (183 de livre concorrência); 115 disputam 13 vagas para pessoas com deficiência (PCD). Os gabaritos da aplicação realizada domingo foram publicados na segunda-feira (30), no site da organizadora do certame, o Ibam.

O secretário de Administração, José Manoel Mól, comenta que toda organização interna ocorreu por conta do Ibam: “Lamentavelmente, alguns candidatos não se atentaram aos cuidados que deveriam ter no local de prova; foram eliminados por não terem desligado o celular ou desativado os alarmes do aparelho”.

Apresentação de documento inválido foi outra situação apontada pelo secretário: “Peço muita atenção aos que forem prestar as provas para os cargos dos Editais 02 e 03, a fim de que não cometam os mesmos erros“. A prefeita Francimara Barbosa Lemos destaca o período em que o município não realizou concurso para preenchimento de vagas.

“Há 16 anos que não tínhamos um concurso público na prefeitura; na minha gestão estamos conseguindo realizar este sonho” relata a prefeita. Ela aponta que, também no dia 13, acontece o concurso público para a GCM, que oferece 60 vagas, sendo 57 de livre concorrência com 1359 inscritos e três para PCD, com 41 inscritos.