Yara antecipa que dará continuidade a todos os projetos que o atual governo desenvolve Foto Divulgação

Publicado 06/10/2024 23:27

São Francisco de Itabapoana – “Minha campanha teve uma jornada de momentos inesquecíveis. “Desde o primeiro dia caminhamos lado a lado com o povo, ouvindo as demandas, cada história, cada sonho. Essa conexão com pessoas, o olho no olho, é algo que vou levar comigo para esses próximos quatro anos”. A declaração é da futura prefeita de São Francisco do Itabapoana (RJ), Yara Cinthia, eleita com 15.312 votos válidos (49,64%).

Junto com o vice-prefeito eleito, Renato Roxinho (Republicanos), Yara comemorou em frente ao Comitê do Solidariedade, no Centro da cidade, acompanhada também da prefeita Francimara, do ex-prefeito e suplente de deputado estadual Frederico Barbosa Lemos, e da militância.

Yara Cinthia comenta que o resultado representa mais uma vez a aprovação do governo da prefeita Francimara Barbosa Lemos: “Pretendo dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo nosso grupo político desde 2017, e um duro recado para a oposição, que perdeu três vezes consecutivas as eleições municipais e deve naturalmente fazer uma avaliação dos recentes fracassos nas urnas e buscar um novo líder político para representá-la”.

Na opinião da futura prefeita, é muito mais fácil um governo de continuidade, que não vai interromper os projetos e ações que já estão em andamento: “A gente já assumirá com o show da virada de ano, que faz parte da programação de verão, que iremos elaborar durante a transição em conjunto com o governo Francimara”.

Yara avalia que a soma da sua popularidade, do seu vice, o prestígio junto à população da atual prefeita e a aprovação do governo que a apoiou foi fundamental para o resultado vitorioso: “Além do trabalho de toda a nossa equipe, que incansavelmente esteve nas ruas, ajudando a levar as nossas propostas”, acrescenta.

“O povo entendeu que não se muda o que está dando certo. O desenvolvimento da cidade não pode parar e nós temos este compromisso com a população de São Francisco de Itabapoana”, realça. Ela adianta que pretende, já nos primeiros dias, colocar em prática as propostas dela e do vice Roxinho registradas na Justiça Eleitoral e os compromissos que fizeram com a população durante a campanha eleitoral.

Sobre o que a população pode esperar da sua administração, Yara se compromete: “Muito trabalho e dedicação, não apenas minha, mas também do meu vice, Renato Roxinho, e de toda a minha equipe de governo. O município está bem melhor do que em 2017, quando a prefeita Francimara assumiu o primeiro mandato. Então, será um trabalho verdadeiramente de dar continuidade ao que já foi realizado na gestão dela e fazer as obras e promover as ações que não tiveram tempo de serem executadas”.

“Continuar administrando o dinheiro público com responsabilidade” é outro compromisso. Quanto a ataques sofridos pelos adversários durante a campanha, a futura prefeita diz que não os levou para o coração: “Admito que na hora a gente sente uma grande mágoa, mas sou cristã e Deus nos ensinou que devemos perdoar de coração e sem guardar mágoas”.

PROPOSTA DE PAZ - “Os embates da campanha terminaram com a apuração do último voto nas urnas”, assinala Yara ressaltando: “No momento estou pensando apenas em comemorar a vitória, junto com o nosso grupo político, e depois em descansar dessa maratona da campanha eleitoral, que é muito desgastante fisicamente e mentalmente”.

Quanto ao secretariado, ela não adianta nomes: “Vamos montar a equipe no tempo certo e contemplando todos que nos ajudaram e estiverem tecnicamente preparados para exercer as respectivas funções. Não deixamos ninguém no meio da estrada”. O relacionamento com os vereadores adversários também já está definido por Yara Cinthia.

“Fomos adversários durante a campanha eleitoral e a partir de primeiro de janeiro de 2025, o vereador precisa deixar de lado a rivalidade e pensar em legislar, ou seja, fazer leis municipais para beneficiar a população, além de trabalhar harmonicamente com o Executivo nos assuntos de interesse do povo e do município”. Ela não descartar a possibilidade de aproveitar alguma proposta que seja de interesse público, apresentada pelos adversários.

“Tenho a responsabilidade de colocar em prática as nossas propostas de governo, já que a maioria da população votou na Yara e no Roxinho em decorrência delas”, pontua ressalvando: “Mas não serei radical ao ponto de que se eventualmente encontrar alguma proposta que possa de alguma forma ser implantada deixar de fazê-la apenas porque veio da oposição”.

Refletindo o calor da vitória, Yara Cinthia enfatiza: “A votação expressiva é o reflexo do que encontramos nas ruas. A população dava sinais claros de que queria continuar sorrindo dando prosseguimento ao atual governo. Agradeço a Deus pela vitória e dedico ao nosso grupo político liderado pela prefeita Francimara e pelo seu esposo, o ex-prefeito e suplente de deputado estadual Frederico Barbosa Lemos; à minha família, aos meus amigos, aos guerreiros e guerreiras que trabalharam na campanha e em especial ao maravilhoso povo da nossa querida cidade”.

VEREADORES – A próxima Câmara será formada com Ralphinho do Aipim (União), Isaac Salvador (Republicanos), Eleno (Solidariedade), Alexandre Barrão (Solidariedade), Bibinho (PDT), Mazinho do Lava Jato (PL), Mazinho de Caboclo (Solidariedade), Daniel Abílio (Republicanos), Milsinho (PDT), Nelcimar Júnior (União), Leandro Babão (PDT), Jarédio Azevedo (DC), Patrícia Cherene (União)