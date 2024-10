Francimara e Yara anunciaram os membros nessa sexta-feira e falam em transição diferenciada - Foto Divulgação

Publicado 19/10/2024 13:26 | Atualizado 19/10/2024 13:57

São Francisco de Itabapoana – Com dez membros indicados pela atual prefeita, Francimara Barbosa Lemos, e seis apontados pela sucessora, Yara Cinthia, as equipes de transição de mandato em São Francisco de Itabapoana (RJ) já estão definidas, em conformidade com o artigo 68 da Lei Orgânica Municipal.

As duas anunciaram os nomes nessa sexta-feira. Francimara optou pela assessora especial Ângela Rangel (coordenadora); os secretários Julio Nicolau (Fazenda), Fabiano Rangel (Controle Interno), Fagner Azeredo (Trabalho e Desenvolvimento Humano), José Manoel Mól (Administração), Marcely Barreto (Educação e Cultura), Alex Favorett (Planejamento e Desenvolvimento) e Sebastião Campista (Saúde), além da subsecretária da pasta Thayna Rissa e do assessor de Gabinete Romário Bernardo.

Pelo lado de Yara estarão envolvidos o professor de Língua Portuguesa e pedagogo Luiz Gustavo Gomes Ribeiro (coordenador); advogada Renata da Silva Santos; produtor rural Carlos Fabiano Almeida Sá; vereador Fauazi Cherene; e os ex-integrantes do governo Francimara: Jairo Batista e Rita Alexim.

Os 16 nomes estão oficializados na Portaria nº 186, publicada no Diário Oficial dessa sexta-feira. A publicação explica que o objetivo da transição é permitir a equipe da nova gestão se inteirar acerca do funcionamento dos órgãos e das entidades que compõem a administração pública municipal.

Segundo ainda a portaria, a medida visa também preparar os atos de iniciativa da nova equipe de governo a partir de 1º de janeiro de 2025. As reuniões e encontros acontecerão na sede da prefeitura. Francimara antecipa que haverá uma boa condução nos trabalhos, a fim de garantir a continuidade de serviços básicos do governo à população desde os primeiros dias do próximo ano.

Yara concorda com a atual prefeita e enfatiza que a transição será totalmente diferenciada, considerando que haverá continuidade do governo Francimara; ela e o vice-prefeito eleito Renato Roxinho (ambos vereadores) pertencem à base aliada na Câmara Municipal: “Isso facilitará muito a transição de mandato”, diz Yara.