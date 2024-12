Aves em extinção foram capturadas nas gaiolas e devolvidos à natureza, após examinados Foto Divulgação - Foto Divulgação

Publicado 03/12/2024 16:36 | Atualizado 03/12/2024 16:37

São Francisco de Itabapoana – Mais de 240 animais da fauna silvestre foram resgatados domingo (1), durante megaoperação realizada em 18 municípios no Estado do Rio de Janeiro. Uma das investidas aconteceu em São Francisco de Itabapoana, onde foram encontrados três papagaios Chauá (Amazona rhodocorytha) – espécie classificada como ameaçada de extinção, que estavam em cativeiro.

A ação envolveu a Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade e Instituto Estadual de Ambiente (Inea), com o apoio da Polícia Militar. Já na área da Reserva Estadual de Guaratiba, no Rio de Janeiro, foram encontrados 85 caranguejos tipo “Uça”, capturados irregularmente durante o período de defeso, além de armadilhas para captura de Guaiamum, sob risco de extinção.

Estiveram mobilizadas equipes de 40 Unidades de Conservação estaduais. O secretário do Ambiente, Bernardo Rossi, pontua que a preservação da fauna, da flora e da biodiversidade são prioridades e passa pelo combate ao tráfico de animais silvestres. “O governo Cláudio Castro trabalha de forma permanente pela preservação ambiental, inclusive propondo alterações na legislação para endurecer a punição aos crimes ambientais”.

A iniciativa marcou o Dia D de repressão ao Tráfico de Animais silvestres. Rossi avalia que a operação foi positiva: “As equipes resgataram espécies mantidas ilegalmente em cativeiro ou em condições inadequadas, para que sejam devolvidas à natureza; o trabalho é contínuo, não vai parar. As pessoas precisam saber que retirar espécies silvestres da natureza e mantê-las em cativeiro, é crime”.

O secretário estaca que o Dia Estadual de Repressão ao Tráfico de Animais Silvestres foi estabelecido pela Lei Estadual Nº 5.098. “Além das espécies em risco de extinção, as equipes encontraram diferentes tipos de aves, como: coleiros, tiziu, trinca-ferro, sabiá, galo da serra, melro, canários, tico-tico, entre outras”.

ARMADILHAS - Segundo o diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas do Inea, Cleber Ferreira, aves sem sinais de domesticação e saudáveis foram soltas imediatamente: “Entre elas, um dos papagaios em risco de extinção, assim como outras aves, precisaram ser encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde receberão os cuidados necessários para posterior soltura”.

Ferreira contabiliza que 198 animais foram devolvidos à natureza e 46, que precisam de cuidados, encaminhados para o Cetas. Houve ainda a destruição de 90 armadilhas de caça, tendo sido lavrados 21 atos administrativos para responsabilização de infratores identificados; as multas aplicadas variam conforme a avaliação de cada caso, girando em torno de R$ 20 mil.

Quatro boletins de ocorrência policial foram registrados em delegacias das respectivas localidades.

De forma simultânea, a megaoperação aconteceu em São Francisco de Itabapoana, Campos dos Goytacazes, Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Campo Grande, Magé, Itaguaí, Seropédica, Valença, Araruama, Saquarema, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Mangaratiba, Vassouras, Barra do Piraí e Barra Mansa.