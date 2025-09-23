Yara Cinthia acredita que os alunos terão orgulho de fazer parte do processo de crescimento educacional Foto Divulgação
Educação municipal envolve 400 alunos de escolas da rede em ‘motivação’
Iniciativa tem como proposta principal motivar os estudantes do nono ano do Ensino Fundamental e Anos Finais em avaliação
Fiscalização de olho em obras irregulares já emitiu mais de 20 notificações
Secretaria orienta que denúncias sobre construções e obras irregulares podem ser feitas pelo telefone (22) 97602-1055
40ª Expo contabiliza R$15 milhões dentro do parque e registra recorde de público
No total o evento aqueceu a economia do município com cerca de R$ 30 milhões e gerou 400 empregos diretos
Mutirão atrai mais de 200 candidatos, em São Francisco, para empregos
Estratégia adotada pelo governo municipal acontece em parceria e visa contribuir para a redução de desempregados
Contribuintes têm descontos de até 100% para quitar débitos municipais
Oportunidade é garantida através do Programa de Recuperação Fiscal 2025, com prazo até 31 de outubro
Eventos envolvendo parcerias adotados como estratégia de desenvolvimento
Proposta do governo de São Francisco gera expectativas com foco na 40ª ExpoAgro, que acontece em setembro
