Yara Cinthia acredita que os alunos terão orgulho de fazer parte do processo de crescimento educacional Foto Divulgação

Publicado 23/09/2025 18:36

São Francisco - Um conjunto de avaliações externas realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para diagnosticar a qualidade da educação básica no Brasil é aplicado em São Francisco de Itabapoana (RJ)m através do ‘Motivação Saeb’. Cerca de 400 alunos da rede municipal participaram, nesta terça-feira (23).

Envolvendo 16 escolas, a reunião aconteceu no Cineteatro José Renato Cunha, na Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia (Smect), com proposta de motivar os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e Anos Finais a serem avaliados. O período de aplicação da prova é de 17 a 31 de outubro.

A prefeita Yara Cinthia prestigiou e comenta que o sistema de avaliação é de suma importância para o município, e os alunos têm uma participação essencial: “Essa prova avalia a qualidade do ensino no município. Em 2019, São Francisco estava em último lugar em nível estadual. Nós saímos do último lugar e viemos para o 32º”.

Yara pontua que os alunos compreenderam a importância: “Quando o resultado sair, nossos alunos terão orgulho, pois fizeram parte desse processo de crescimento educacional“. O secretário de Educação, Cultura e Tecnologia, Gustavo Terra assinala que o momento vai mostrar o quanto os alunos são especiais.

PALESTRA - “O Saeb vai sinalizar o crescimento de todos eles, o avanço da nossa rede e onde precisamos melhorar; e os alunos são o bem mais precioso que temos”, destaca o secretário. Os alunos participaram de uma palestra do diretor do Instituto Brasileiro de Neurocomunicação, William Borghetti, sobre o tema “Adolescente não ouve, adolescente sente”.

Especialista em neurociência e comunicação, com foco no desenvolvimento cognitivo e emocional de adolescentes, William com mais de dez anos de experiência, desenvolveu o método ‘Amor, Limite e Estímulo (ALE)’, que visa gerar conexão e compreensão profundas entre educadores e adolescentes.

Também participaram a subsecretária de Educação, Kíssila Sobrinho; coordenadora dos Anos Finais, Karla Barreto; e diretora do Departamento de Ensino, Renata Ramos Machado; além de diretores, professores e coordenadores.