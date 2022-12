O aposentado Vanderlei Ribeiro, de 70 anos, aproveitou para conhecer a unidade. - Ascom PMSG - Foto: Fabio Guimarães

O aposentado Vanderlei Ribeiro, de 70 anos, aproveitou para conhecer a unidade.Ascom PMSG - Foto: Fabio Guimarães

Publicado 13/12/2022 09:44

O recém-inaugurado Restaurante do Povo, em Alcântara, tem feito muito sucesso entre a população de São Gonçalo e atraído centenas de pessoas diariamente. Segundo a Prefeitura, em oito dias de pleno funcionamento, a nova unidade serviu mais de 10 mil refeições até a última sexta-feira.

O Restaurante do Povo tem capacidade para servir até 3 mil refeições por dia a preços simbólicos, sendo R$ 0,50 o café da manhã e a R$ 1 o almoço.

O café da manhã é composto por um pão com manteiga, um copo de café ou café com leite e uma fruta. Já o almoço conta com arroz, feijão, macarrão, uma fonte de proteína, saladas, além de sobremesa e suco. Todas as alimentações servidas na unidade passam pela supervisão e acompanhamento de nutricionistas.

Moradores do Jóquei, o casal Maria dos Anjos, de 68 anos, e Edson Pereira, 70, separou a manhã desta segunda-feira (12) especialmente para conhecer o Restaurante do Povo.

"Ficamos sabendo que o restaurante já estava em funcionamento e nos planejamos para conhecer. Durante as obras, passávamos aqui em frente e já comentávamos o quanto seria importante para o povo que passa todo dia pelo Alcântara. Ficamos um tempo na fila, mas depois que entramos foi tudo muito rápido e organizado. A comida é uma delícia, vamos voltar mais vezes", afirmou Maria dos Anjos.

Quem também foi pela primeira vez ao Restaurante do Povo foi o aposentado Vanderlei Ribeiro, de 70 anos. Morador do bairro Porto da Pedra, o aposentado aproveitou para conhecer a unidade após compromisso médico em Alcântara.

"Esse restaurante é uma vitória para o morador de São Gonçalo que não tem condições de pagar por uma alimentação digna. Tenho certeza que muitas pessoas esperaram por muitos anos o Restaurante do Povo. Sempre que eu estiver em Alcântara vou fazer questão de almoçar no restaurante", disse o aposentado.

O Restaurante do Povo funciona de 6h às 15h, de segunda a sexta-feira, na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro). O café da manhã é servido das 6h às 9h e o almoço de 11h30 às 15h.