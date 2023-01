O plenário da Câmara dos Vereadores de São Gonçalo empossou a sua Mesa Diretora. - Divulgação

O plenário da Câmara dos Vereadores de São Gonçalo empossou a sua Mesa Diretora.Divulgação

Publicado 04/01/2023 08:32

A Câmara dos Vereadores de São Gonçalo elegeu sua Mesa Diretora para comandar os trabalhos da Casa nos próximos dois anos. No final da manhã, da última segunda-feira (02/01), foi realizada, no plenário Joaquim Lavoura, a cerimônia de posse da nova composição. O presidente do Poder Legislativo, o vereador Lecinho (MDB), foi reeleito ao cargo com chapa única inscrita e aprovada por vinte cinco votos favoráveis e uma abstenção.



Na cerimônia, compareceram familiares dos vereadores empossados e os colaboradores da Câmara. São atribuições da Mesa Diretora, e a coordenação das atividades legislativas, como o recebimento e despacho de proposições, a relação com outros órgãos e instituições, a administração interna da Casa e as reuniões. Também estão entre as responsabilidades do presidente a inclusão de projetos na pauta e a condução das reuniões do plenário, além da nomeação de vereadores para as comissões.



A Mesa Diretora compete privativamente à aprovação da proposta do orçamento anual da Casa e a emissão de parecer sobre os projetos que proponham alteração do Regimento Interno ou que fixem a remuneração dos agentes políticos (prefeito, vice-prefeito e vereadores). Também é de sua competência a criação, mudança ou extinção de cargos do quadro funcional da Câmara e a concessão de autorização para o prefeito se ausentar do Município.



Durante a sessão, conforme disposto no Regimento Interno do Poder Legislativo, o presidente eleito, leu o ato convocatório disponibilizado no Diário Oficial no dia 29 de dezembro, que apresenta a composição da Mesa Diretora. O termo de posse foi lido em cerimônia e logo após assinado por cada um dos pares componentes a Mesa do Biênio 2023-2024.



O chefe da Câmara Municipal de São Gonçalo, o vereador Lecinho (MDB), disse estar grato em poder contribuir com a Casa de Leis mais uma vez, trazendo uma legislatura de excelência.

“Nesse momento tão importante para todos nós que fomos reeleitos. Eu agradeço a Deus, aos meus companheiros, aos outros vereadores dessa casa e agradeço por essa reeleição. Não posso esquecer também de todos os funcionários dessa casa, dos concursados, da empresa da limpeza e de cada setor. Com eles e conosco aqui da mesa possamos cumprir todas as obrigações desta Casa de Leis", afirmou o presidente.

Segundo ele, é dever trabalhar com o máximo de comprometimento possível. "Creio que tudo dará certo. Porque aqui, assumi um compromisso com os vereadores e com a população gonçalense. Não tenho a intenção de me reeleger para presidente na próxima eleição. Acho que quatro anos é o suficiente para fazer um bom trabalho, deixando um belo legado no Legislativo”, disse o parlamentar.

Além do presidente do Poder Legislativo, o vereador Lecinho (MDB), foram empossados para a Mesa Diretora, o primeiro vice-presidente, Vinicius (Solidariedade); segundo vice-presidente, Magú dos Brinquedos (Avante); terceiro vice-presidente, Claudinei Siqueira (PRB); primeiro secretário, Cici Maldonado (PL); segundo secretário, Bruno Porto (Cidadania); e terceiro secretário, Piero Cabral (PMB).