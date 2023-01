A implementação do cardápio único, avaliação nutricional e alimentação saudável, estão entre outras ações que beneficiam toda a comunidade escolar. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 03/01/2023 08:12

Se tem um lugar onde não se encontra o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, é na Prefeitura. Isso porque ele vive nas escolas visitando e vistoriando os investimentos em infraestrutura, mobiliário, transporte, merenda, kits escolares e projetos pedagógicos que fizeram com que os dois últimos anos fossem de avanços e melhorias na Educação de São Gonçalo.

Foram reformas em escolas, inauguração de novas salas, renovação da mobília das unidades, entrega de uniformes e kit de material escolar, projetos de leitura, reforço escolar, implementação do cardápio único, avaliação nutricional e alimentação saudável, entre outras ações que beneficiaram toda a comunidade escolar.





Em relação aos profissionais da Educação, o município reforçou o número de servidores, com a convocação de 1.695 aprovados no concurso público que estava suspenso por causa da pandemia de covid-19 e foi retomado pela atual gestão. Além disso, houve aumento real dos salários, no início de 2021, com a aprovação do novo plano de cargos e salários da categoria. A Prefeitura garantiu equiparação salarial de toda a categoria ao piso nacional, com acréscimo de 15,27%, totalizando 40,76% de reajuste para os servidores que recebiam abaixo do piso.







Na parte de infraestrutura, neste período, 92 escolas do município já receberam manutenção corretiva e preventiva, desde pequenas intervenções até grandes reformas, e a previsão é de que, em 2023, todas as 116 unidades passem por obras. Além disso, mais de 30 mil itens de mobiliário estão sendo entregues diariamente nas escolas, entre armários, cadeiras, mesas, berços, colchões e outros móveis.







As ações referentes à alimentação escolar também têm destaque nesta gestão. Nestes dois anos, os alunos receberam merenda de qualidade, com variedade de frutas, legumes, proteínas e carboidratos, de acordo com as determinações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Também foi implementado o Cardápio Único, formulado por nutricionistas, que é seguido por toda a rede.







Desde de 2021, vários projetos de reforço escolar foram colocados em prática para mitigar os problemas de aprendizado causados pela pandemia de Covid-19, como o ‘Projeto L.E.R (Ler, Escrever e Raciocinar)’, que auxilia o aluno com dificuldade na leitura e na escrita, durante o contraturno escolar. Os alunos também foram estimulados por projetos de leitura como o ‘Novos Leitores’ e participaram da inauguração de espaços como bibliotecas, salas de leitura, multimeios e brinquedotecas.







O transporte escolar também está sendo prioridade, já que os ônibus escolares foram todos reformados e estão atendendo à população. De acordo com o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), São Gonçalo possui necessidade de atender a 15 escolas, que ficam em área rural, com o transporte escolar. Em 2022, o número de rotas já ultrapassou os 30 ônibus, atendendo também as escolas que são de difícil acesso para o transporte público comum.







“Estamos muito felizes com o resultado destes dois anos de trabalho e ainda vamos trabalhar muito mais pela educação do nosso município. Sabemos que ainda há muito o que ajustar, mas também olhamos para a nossa trajetória com orgulho. Educação no governo Capitão Nelson é prioridade e vamos avançar ainda mais em 2023”, disse o secretário de Educação, Maurício Nascimento.