A aplicação da vacina será retomada na próxima segunda-feira (2). Divulgação

Publicado 30/12/2022 08:02

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informa que o Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, vai voltar a atender a população de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h. Neste sábado (31), já não haverá funcionamento na unidade. Por conta da véspera do Ano Novo, também não haverá vacinação contra o coronavírus na cidade neste sábado (31). A aplicação da vacina será retomada na próxima segunda-feira (2).







São Gonçalo vacina todos os gonçalenses com mais de três anos em 53 pontos espalhados pela cidade nesta sexta-fera. Os bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades podem ser vacinados nos cinco pólos sanitários e nas clínicas Gonçalense do Mutondo e Dr. Zerbini.







Os locais de vacinação funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. Vale lembrar que os gonçalenses devem chegar meia hora antes da previsão de fechamento das unidades em todos os dias de funcionamento.







Confira público e quantidade de doses:





Adultos com mais de 18 anos, inclusive quem tomou Janssen – Quatro doses







Adultos com mais de 18 anos imunossuprimidos, inclusive quem tomou Janssen e gestantes e puérperas – Cinco doses







Jovens de 12 a 17 anos imunossuprimidos, incluindo gestantes e puérperas – Quatro doses







Jovens de 12 a 17 anos – Três doses







Crianças de 3 a 11 anos – Duas doses







Bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades – Três doses;





Os locais de vacinação, são:



1 – Clínica Gonçalense do Mutondo







2- USF Josyandra Moura Mesquita, Colubandê







3 – PAM Coelho







4 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira







5 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara







6 – USF Bandeirantes







7 – USF Waldemar Costa Nunes, Miriambi







8 – USF Geremias de Mattos Fontes







9 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina







10 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina







11 – USF Vista Alegre







12 – USF Badger da Silveira, Tribobó







13 – USF Santa Luzia







14 – USF João Goulart, Jardim Catarina







15 – USF Elza Borges, Santa Luzia







16 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro







17 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba







18 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre







19 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal







20 – USF Jardim Catarina I







21 – USF Juarez Antunes, Boa Vista do Laranjal







22 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa







23 – USF Marileia Cardoso, Jóquei







24 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros







25 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador







26 – USF Jair Arantes da Cruz, Boa Vista







27 – USF David Capistrano Filho, Recanto das Acácias







28 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá







29 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia







30 – USF Robert Koch, Porto da Madama







31 – USF Mutuaguaçu







32 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto







33 – USF Ana Nery, Gradim







34 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra







35 – USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro







36 – USF Wally Figueiras da Silva, Rocha







37 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho







38 – Clínica da Família Dr. Jardel do Amaral, Venda da Cruz







39 – UBS Dr. Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo







40 – PAM Neves







41 – USF Bocayuva Cunha, Gradim







42 – Polo Sanitário Rio do Ouro







43 – USF Emílio Ribas, Barracão







44 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba







45 – USF Santa Izabel







46 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê







47 – USF Almerinda







48 – USF Quinta Dom Ricardo







49 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal







50 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba







51 – USF Aníbal Porto, Monjolos







52 – USF Alexandre Fleming, Boaçu







53 – USF Mutuá II.