No Colubandê a obra de macrodrenagem está avançada.Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

Publicado 29/12/2022 11:22

A Prefeitura de São Gonçalo comunicou que a macrodrenagem que acontece no bairro Colubandê está avançada e 80% das ruas previstas já receberam manilhamento e pavimentação. "As obras não param em toda a cidade", afirma o Executivo no texto. No local as equipes realizam a instalação de galerias que serão conectadas à tubulação já colocada na via principal, a Avenida José Mendonça de Campos.

"Na Rua José Assunção, as intervenções seguem sendo realizadas. E um dos afluentes do Rio Alcântara, que passa na região, teve a limpeza concluída", avisou o poder público na nota.



As obras, que iniciaram em março deste ano, vão conter o problema crônico de alagamento que a região enfrenta há anos. Os moradores estão aprovando a obra e permanecem com esperança de ver o fim do incômodo que são as enchentes no bairro.



“A gente fica aqui acompanhando as obras todos os dias. É sempre algo que traz transtornos, ainda mais nessa proporção. Mas é por uma boa causa”, disse a aposentada Luzinete Figueiredo, de 69 anos.





O pacote de obras está contemplando a região principal do Colubandê, cujos investimentos que ultrapassam R$ 17 milhões.