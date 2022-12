Ação de rotina aconteceu na esquina da Rua Abílio José de Matos com a Avenida Joaquim de Oliveira. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fábio Guimarães

Ação de rotina aconteceu na esquina da Rua Abílio José de Matos com a Avenida Joaquim de Oliveira. Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fábio Guimarães

Publicado 29/12/2022 11:12 | Atualizado 29/12/2022 11:16

A Prefeitura de São Gonçalo realizou, na tarde da última quarta-feira (28), uma ação conjunta contra irregularidades no trânsito no bairro Porto da Pedra, na esquina da Rua Abílio José de Matos com a Avenida Joaquim de Oliveira.

A ação integrada foi realizada pelas Secretarias de Transportes e de Meio Ambiente, e Guarda Municipal, com apoio dos policiais do São Gonçalo Presente, que deram segurança à ação e também realizaram patrulhamento pelo bairro.

" Essa é uma ação rotineira, que estaremos sempre realizando em vários pontos da cidade. A ação de hoje teve foco principalmente em irregularidades cometidas por motociclistas, como trafegar sem capacete, sem placa e também com escapamento adulterado. Essa é uma resposta às solicitações da nossa população, que tem cobrado ações nesse sentido", disse o secretário de Transportes, Fábio Lemos.

Durante a ação, motociclistas sem documentação, trafegando sem capacete, sem placa de identificação foram flagrados pela equipe da Prefeitura. Até mesmo um motociclista com a placa adulterada com adesivos foi abordado na ação. Os infratores foram multados e tiveram as motos removidas para o pátio na Estrela do Norte.

A Secretaria de Meio Ambiente atuou na ação verificando o nível permitido de ruído emitido pelos escapamentos das motos.

Policiais do São Gonçalo Presente deram apoio à ação, realizando patrulhamento no entorno do local, para identificar suspeitos e coibir a criminalidade no bairro.