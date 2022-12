A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo oferece oficina de dança para as crianças e jovens da região. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fabio Guimarães

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo oferece oficina de dança para as crianças e jovens da região.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fabio Guimarães

Publicado 28/12/2022 07:18

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, com a reabertura da Lona Cultural do Jardim Catarina, está oferecendo oficina de dança para as crianças e jovens da região, com aulas práticas e teóricas de balé e jazz.

As atividades, que tiveram início neste mês de dezembro, acontecem às terças e quintas-feiras, das 13h30min., às 14h30min. E, a partir do próximo mês, as aulas também serão oferecidas no horário da manhã, das 10h às 11h.

“É ótimo contar com essas aulas, ainda mais nas férias. Durante esse tempo, a minha neta conhece novos amigos, pratica atividades e consegue deixar o celular e a televisão”, afirmou dona Elenice dos Santos Rodrigues, avó de uma das alunas.

Para a inscrição, a criança ou jovem deve ter entre 3 e 14 anos de idade, além de residir no bairro Jardim Catarina. O critério para o encaixe nas turmas da manhã ou da tarde será definido pelo horário que coincida com o turno escolar de cada criança.

As professoras Gabrielly Moreira e Rayanne Cristina, que foram contempladas no Edital de Retomada Cultural II da Secretaria de Turismo e Cultura, contam que é gratificante reescrever a história pela forma como conheceram a dança.

"Nós começamos com a dança, também, através de um projeto. É muito enriquecedor reescrever essa história, trazendo arte para comunidade e receber o carinho dessas crianças que merecem tanto essa atenção”, disse a professora Gabrielly Moreira.

Para se inscrever no projeto é necessário comparecer nos dias e horários das aulas e procurar pelas professoras no local.