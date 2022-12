O Projeto Lidera Mulher conta com um espaço no Shopping Partage. - Divulgação - Foto: Danilo Lugli

O Projeto Lidera Mulher conta com um espaço no Shopping Partage. Divulgação - Foto: Danilo Lugli

Publicado 26/12/2022 10:36

As inscrições para a nova turma de capacitação do projeto Lidera Mulher terminam na próxima sexta-feira (30). O projeto é desenvolvido pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de São Gonçalo, em parceria com o Sebrae, e tem o objetio de promover a autonomia e o fortalecimento do empreendedorismo da classe feminina na cidade.

As inscrições podem ser feitas no espaço físico do Espaço Lidera Mulher do Shopping Partage e na Feira da Mulher Empreendedora, na Praça Dr. Luiz Palmier, e através do e-mail: secretariademulheressg@gmail.com ou no link https://docs.google.com/forms/d/1SxmdMEEwE4oj2TQPJm3Us2r0pI0wwC6JQwE564KgG_M/viewform?edit_requested=true .

O Projeto Lidera Mulher tem o intuito de ampliar os conhecimentos adquiridos durante as aulas e contribuir para a geração de renda. Através do projeto, é formado um coletivo de mulheres empreendedoras, fortalecendo a rede de apoio através da formação de vínculos que são trabalhados no espaço de exposição do equipamento e por meio de debates propostos pelas rodas de conversa com temas relevantes à mulher.

Ao longo da capacitação, são abordados temas como formalização, administração, planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais. As aulas acontecem às quintas-feiras, de 13h às 17h, no Espaço Mais Conhecimento, no 2º piso do Shopping Partage.